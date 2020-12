Intelligence artificielle - Québec verse près de 24 M$ pour soutenir la réalisation de 143 projets en intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec appuie à hauteur de 23,8 millions de dollars la réalisation de 143 projets d'entreprises québécoises dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Ces projets, qui représentent des investissements totaux de 59,6 millions de dollars, ont cours dans plusieurs régions du Québec et visent à renforcer le développement et la commercialisation ou l'adoption des technologies d'IA.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de l'événement Forum - De l'IA à l'entreprise, organisé par le gouvernement du Québec avec la collaboration de l'organisme Forum IA Québec.

Ces initiatives ont été sélectionnées au terme de deux appels de projets lancés en 2019-2020 par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Rappelons que des investissements de plus de 329 millions de dollars sur cinq ans ont été prévus au budget 2019-2020 afin d'accélérer l'adoption de l'IA, dont 65 millions de dollars pour des initiatives en entreprise.

Dans le cadre du premier appel de projets, une somme de près de 23 millions de dollars a été accordée afin d'appuyer 138 projets représentant des investissements totaux de près de 58 millions de dollars. Quatre volets sont inclus :

le premier volet vise à appuyer de jeunes pousses ( startups ) accompagnées d'un incubateur ou d'un accélérateur d'entreprises;

) accompagnées d'un incubateur ou d'un accélérateur d'entreprises; le deuxième volet s'adresse aux PME souhaitant innover dans la production de biens et services ou dans la réalisation d'activités de recherche et développement à l'interne;

le troisième volet est destiné à soutenir des projets d'innovation réalisés par deux entreprises québécoises ou plus, portés par au moins une PME;

le quatrième volet vise à favoriser des initiatives de recherche industrielle en collaboration avec des centres de recherche.

Le but de cet appel de projets est d'améliorer la compétitivité des entreprises par l'adoption de l'IA, particulièrement dans les secteurs économiques où elle est encore peu utilisée, tels que les secteurs primaires et secondaires. Il vise également à encourager les collaborations entre les entreprises de toute taille ainsi qu'avec les milieux de la recherche et de l'innovation pour accélérer l'intégration des technologies d'IA dans le monde des affaires et, par le fait même, dans la société.

Par ailleurs, dans le cadre du deuxième appel de projets, plus de 867 000 $ ont été versés en vue d'appuyer cinq projets impliquant six centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) et totalisant des investissements de plus de 1,9 million de dollars.

Cet appel de projets spécifique vise le développement progressif des capacités de services en IA en permettant aux CCTT de renforcer, dans leur domaine d'activité respectif, leurs capacités en recherche appliquée afin d'accompagner et d'accélérer le transfert de solutions d'IA auprès des entreprises.

« L'intelligence artificielle transforme déjà en profondeur les procédés industriels et l'économie mondiale. Au Québec, nous possédons des talents parmi les plus réputés mondialement, que ce soit dans nos universités, nos centres de recherche publique ou nos centres collégiaux de transfert de technologie. Nous misons sur leur complémentarité afin de continuer de développer ce secteur à la hauteur du potentiel de notre écosystème. À ce jour, déjà beaucoup d'initiatives québécoises ont mis au point des applications en IA. L'appel de projets que nous lançons aujourd'hui va accélérer le processus d'intégration de l'IA dans nos entreprises afin de stimuler leur productivité et leur compétitivité. C'est excellent pour notre économie et c'est excellent pour la position du Québec dans ce secteur stratégique à l'échelle mondiale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Forum IA Québec a pour mission de faire de l'IA un levier de développement économique et social pour le Québec. Il assure la concertation des acteurs du milieu et leur mobilisation autour de projets communs, en menant des activités de vigie et de réflexion stratégique et en favorisant le rayonnement de l'écosystème au Québec, au Canada et à l'étranger. L'organisme appuie également les acteurs gouvernementaux dans leurs efforts d'adoption de l'IA de manière éthique et socialement responsable, et dans l'élaboration de politiques visant à soutenir le secteur.

et à l'étranger. L'organisme appuie également les acteurs gouvernementaux dans leurs efforts d'adoption de l'IA de manière éthique et socialement responsable, et dans l'élaboration de politiques visant à soutenir le secteur. Les sommes allouées dans le cadre du volet 1 du premier appel de projets proviennent du Programme d'aide à l'entrepreneuriat, alors que celles destinées aux volets 2 et 3 sont attribuées par l'entremise du Programme innovation.

Les montants accordés pour le volet 4 du premier appel de projets ainsi que pour le deuxième appel de projets proviennent du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation.

