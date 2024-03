La plupart d'entre eux réclament des investissements dans l'IA, de la formation et une réglementation responsable, souhaitant que le gouvernement et l'industrie collaborent

MISSISSAUGA, ON, le 28 mars 2024 /CNW/ - L'essor de l'intelligence artificielle (IA) dans tous les secteurs d'activité divise les employés canadiens quant au rôle de l'IA dans la société : 57% d'entre eux sont optimistes et considèrent l'IA comme bénéfique, alors que 61% pensent qu'elle pourrait constituer une menace. Six Canadiens sur dix pensent que le Canada devrait investir dans l'IA, non seulement pour s'assurer que notre pays soit un leader technologique, mais aussi pour accroître la formation et le perfectionnement des travailleurs dans le domaine de l'IA, selon un nouveau sondage commandé par TECHNATION, la plus grande association de l'industrie technologique du Canada.

Près des deux tiers des Canadiens affirment que le pays perdra des gens talentueux au profit d'autres pays si nous n'investissons pas dans l'IA et 42% d'entre eux pensent que notre niveau de vie dépend de l'importance de nos investissements dans le domaine de la technologie.

Cependant, si de nombreux répondants estiment que l'utilisation de l'IA présente des avantages, notamment une meilleure détection des fraudes (86%) et une amélioration des services gouvernementaux (73%), il subsiste une certaine appréhension. Les Canadiens veulent de la transparence sur l'utilisation de l'IA et sont inquiets des risques possibles liés à la sécurité nationale (respectivement, 95% et 93% d'entre eux ont certaines inquiétudes à ce sujet). Il est intéressant de noter que neuf Canadiens sur dix ont exprimé un certain niveau de malaise face à la désinformation et à l'utilisation d'hypertrucages de vidéos ou d'images dans le cadre des élections canadiennes, ce qui est préoccupant, car le Canada pourrait se rendre aux urnes cette année ou l'année prochaine.

Le sondage de TECHNATION sur l'IA auprès des employés canadiens, qui a interrogé 2 000 travailleurs canadiens sur leur connaissance et leur perception de l'IA, a révélé que les travailleurs canadiens ne connaissent pas l'IA, 43% d'entre eux affirmant qu'ils en savent très peu ou rien du tout sur le sujet.

« Alors que l'IA est en plein essor à l'échelle mondiale, le Canada accuse un retard dans son adoption par l'industrie. Il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer la préparation nationale face à l'IA et la compréhension et la confiance des Canadiens en ce qui a trait à l'IA », a déclaré Angela Mondou, présidente-directrice générale de TECHNATION. « Les Canadiens veulent investir dans l'IA et demandent au gouvernement et aux entreprises de travailler conjointement pour s'assurer que les travailleurs soient formés et préparés pour l'avenir. Les Canadiens voient aussi clairement les avantages de l'IA à condition qu'il y ait une réglementation responsable (agile). »

L'IA peut stimuler la productivité, selon les travailleurs

Les résultats démontrent clairement que la plupart des employés canadiens considèrent l'IA comme très pertinente pour eux sur le plan personnel et professionnel. Soixante-neuf pour cent des employeurs estiment que l'IA pourrait aider leurs employés à effectuer des tâches répétitives, ce qui leur permettrait de se concentrer sur le travail « qui compte » (60%) et d'accroître la productivité des employés (57%). Si les employés de bureau considèrent que l'IA a le plus grand potentiel pour aider leurs employeurs, deux travailleurs sur cinq (42%) du secteur des métiers et des services affirment également que l'IA pourrait contribuer à améliorer la productivité.

Les répondants au sondage estiment également que l'IA pourrait les aider à accomplir un large éventail de tâches. La grande majorité d'entre eux ont déclaré qu'ils seraient à l'aise avec la technologie pour analyser et résumer de grandes quantités de données et de copies (73% et 68% respectivement) et pour aider à la recherche (63%). Étonnamment, 55% des travailleurs canadiens ne se sentent pas à l'aise de prendre des décisions avec l'aide de l'IA, ce qui dénote une certaine méfiance à l'égard de l'IA et de son potentiel à remplacer les humains dans les processus de prise de décision. C'est peut-être la raison pour laquelle 87% des employés s'inquiètent des pertes d'emploi dues à l'automatisation par l'IA et moins d'un sur cinq pense que l'IA créera plus d'emplois qu'elle n'en supprimera.

Mary Ann Yule, présidente de TECHNATION et présidente-directrice générale de HP Canada, a souligné : « L'économie canadienne étant composée à 98% de petites et moyennes entreprises (PME), notre gouvernement doit également tenir compte des lacunes en matière d'investissement dans l'IA auxquelles certaines PME sont confrontées et examiner les leviers politiques pour accélérer l'adoption de l'IA par les employeurs et les secteurs industriels, afin de leur permettre de participer suffisamment et de prospérer dans cette ère de transformation induite par l'IA. »

Nécessité de se prémunir contre la désinformation et les hypertrucages

Les travailleurs canadiens estiment qu'il est important de réglementer les applications financières et bancaires (61%), l'utilisation d'hypertrucages vidéo (56%) et l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les espaces publics (53%).

Angela Mondou a fait remarquer : « Les résultats du sondage correspondent à ce que l'industrie technologique sait déjà : avec le bon niveau d'investissement, de formation et de réglementation, nous pouvons habiliter les employés canadiens tout en accélérant l'adoption responsable de l'IA au Canada. Nous travaillons en étroite collaboration avec les leaders de l'industrie et le gouvernement fédéral pour préserver la réputation et le leadership du Canada dans la façon dont nous développons, réglementons et adoptons une IA responsable et éthique. Finalement, le Canada a besoin d'une stratégie nationale réorganisée en matière d'IA pour réduire les obstacles nationaux face à son adoption. »

À propos du sondage

Ces résultats sont issus du sondage réalisé par TECHNATION du 18 au 24 janvier 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 2 000 travailleurs adultes canadiens. Les répondants sont membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 1,9 point de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos du Forum Angus Reid

Le Forum Angus Reid est la communauté d'opinion publique en ligne la plus connue et la plus fiable du Canada. Elle est composée de résidents engagés dans tout le pays qui répondent à des sondages sur des questions d'actualité qui intéressent tous les Canadiens.

À propos de TECHNATION

TECHNATION est le lien entre l'industrie et le gouvernement pour la prospérité technologique au Canada. À titre d'organisation sans but lucratif et dirigé par ses membres, TECHNATION réunit le secteur technologique canadien, les gouvernements et les collectivités afin de soutenir la prospérité technologique au Canada en offrant des possibilités d'assistance, de développement professionnel et de réseautage entre l'industrie et les gouvernements à tous les niveaux; en mettant en relation les entreprises canadiennes en croissance avec les chefs de file mondiaux de la technologie; en mobilisant la chaîne d'approvisionnement mondiale; et en remplissant le pipeline de talents en matière technologique.

Depuis plus de 60 ans, TECHNATION est le porte-parole national de l'industrie des technologies de l'information et des communications (TIC), qui représente plus de 242 milliards de dollars. Plus de 45 000 entreprises canadiennes du secteur des TIC créent et fournissent des biens et des services qui contribuent à rendre la société plus productive, plus compétitive et plus innovante. Le secteur des TIC génère plus de 717 590 emplois et investit 10,3 milliards de dollars par an en recherche et développement, soit plus que tout autre dans le secteur privé. TECHNATION était auparavant l'Association canadienne de la technologie de l'information (ACTI). Pour plus d'informations: www.technationcanada.ca

