Intelligence artificielle - L'OACIQ lance une agente conversationnelle pour répondre aux questions du public en tout temps

BROSSARD, QC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Les acheteurs et vendeurs ainsi que les courtiers immobiliers pourront désormais obtenir des réponses à leurs questions en tout temps auprès de l'agente conversationnelle de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), créée grâce à l'intelligence artificielle.

« Intégrer l'intelligence artificielle par le lancement d'une agente conversationnelle INFO OACIQ, permet de fournir une assistance instantanée, améliorant ainsi l'expérience globale, la littéracie immobilière des utilisateurs ainsi que la protection du public », affirme Me Nadine Lindsay, présidente et cheffe de la direction de l'OACIQ.

Un nouveau modèle de langage de pointe

En quelques secondes, Élise - prénom de l'agente conversationnelle du centre de renseignements Info OACIQ - peut répondre à une foule de questions du public, des courtiers immobiliers et des dirigeants d'agence. Afin d'assurer la rigueur, les réponses sont basées sur la Loi sur le courtage immobilier et ses règlements, ainsi que les textes de l'OACIQ publiés sur le site oaciq.com. Pour en faciliter l'expérience, un tutoriel est disponible pour que les utilisateurs puissent en tirer pleinement tous les avantages et obtenir les réponses les plus précises possibles, en lien avec le courtage immobilier.

L'OACIQ devient ainsi le premier régulateur immobilier au Canada à tirer profit de l'intelligence artificielle afin d'encore mieux protéger le public et de jouer son rôle sociétal d'éducation en matière immobilière. Cette innovation permettra à nos employés de consacrer plus de temps à répondre directement au public et aux courtiers immobiliers lorsque surgissent des questions découlant de situations complexes et nécessitant un contact humain.

L'humain avant tout

« Les agents d'Info OACIQ ont été enthousiasmés dès le début du projet et leur contribution à titre d'ambassadeur de l'intelligence artificielle au sein de l'organisme a encore plus accentué l'engagement et le sentiment de fierté de faire partie de cette belle organisation», affirme Me Sandra Barrette, directrice du centre de renseignement Info OACIQ. « Grâce à l'agente conversationnelle Élise, nos précieux ambassadeurs pourront se consacrer à encore davantage accompagner le public dans les situations plus spécifiques en lien avec le courtage immobilier. »

L'OACIQ a d'ailleurs veillé à former l'ensemble de son personnel et a impliqué toutes les équipes en favorisant l'expérimentation de l'agente virtuelle Info OACIQ.

En intégrant l'intelligence artificielle, l'OACIQ se positionne comme un acteur moderne et innovant, prêt à évoluer avec les tendances technologiques actuelles conservant une éthique optimale dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. En octobre dernier, l'intelligence artificielle et les avancées technologiques avaient d'ailleurs été au centre des discussions lors de son colloque annuel, le RDV OACIQ 2023, sous la thématique Le courtage immobilier de demain.

« L'humain reste au cœur de cette évolution. L'introduction de l'intelligence artificielle marque une nouvelle ère à l'OACIQ. Ensemble, nous écrirons un chapitre passionnant de notre histoire, où la technologie, l'humain et notre mission de protection du public s'entrelacent pour créer un avenir durable », conclut Me Nadine Lindsay.

Le public peut questionner Élise sur le courtage immobilier sur le site web de l'OACIQ.

À propos de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) assure la protection du public qui utilise les services de courtage immobilier encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. Il est membre des Autorités de réglementation du courtage immobilier du Canada (ARCIC), une organisation qui regroupe l'ensemble des régulateurs canadiens en matière de courtage immobilier, d'inspection en bâtiment et de gestion de copropriétés pour certaines provinces.

