Oro Health annonce le lancement de son outil de triage et de recommandation alimenté par l'AI

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Oro Health, l'une des «10 startups de technologie médicale les plus prometteuses de 2022» au Canada, a annoncé le lancement de DermSmart, un outil destiné à la classification des types de peau et conditions cutanées mineures.

Depuis trois ans, Oro Health développe algorithme d'apprentissage avancé sur un ensemble de données exclusives comprenant plus de 80 000 images cliniques classées par deux dermatologues canadiens certifiés par le conseil d'administration, dans le but ultime de le proposer aux professionnels de la santé non spécialisés comme outil d'aide à la décision clinique pour améliorer les soins dermatologiques de première ligne.

L'outil est entraîné afin d'évaluer la condition et le type de peau du patient, proposant des routines de soins et des recommandations de produits parfaitement adaptées. DermSmart est conçu pour aider les professionnels à optimiser leur capacité à fournir des solutions sur mesure. En effet, les centres esthétiques et les pharmacies constituent d'excellents cas d'utilisation, car la technologie leur permet de proposer des plans d'intervention de produits en vente libre, parfaitement adaptés au type de peau du patient.

L'entreprise, qui dispose également d'une technologie de télémédecine asynchrone utilisée dans de multiples spécialités médicales autre que la dermatologie, est en attente de la certification de dispositif médical pour l'outil DermSmart AI.

«La certification du dispositif médical permettra de proposer l'outil aux professionnels des soins de santé primaires afin de les aider à identifier rapidement la condition cutanée du patient et de préconiser des soins de qualité. Nous pensons que DermSmart pourrait réduire considérablement le nombre de références envoyées aux dermatologues et diminuer les listes d'attente.» Dre Émilie Bourgeault, B.Sc, M.D., dermatologue (FRCPC), Cheffe de la direction de Oro Health.

L'intégration de ces algorithmes dans les divers processus cliniques est un sujet que l'entreprise évalue actuellement. «Nous avons conçu DermSmart afin qu'il fonctionne dans un cadre réel par les utilisateurs. Nous nous concentrons sur les conditions cutanées mineures qui représentent près de 25 % de toutes les consultations de soins primaires. Nous avons construit un outil utilisant une API simple qui peut facilement être intégrée dans les systèmes existants.» Bruno Morel, CTO chez Oro Health.

À propos d'Oro Health

Oro Health offre des solutions utilisant l'intelligence artificielle aux médecins spécialistes qui cherchent à exploiter tout le potentiel de la technologie. La mission est d'améliorer le quotidien des patients et des médecins grâce à des solutions technologiques innovantes pour assurer la qualité et l'efficacité des soins de santé.

