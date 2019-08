Intelligence artificielle - Coveo investit 1,5 million de dollars dans l'ouverture d'un bureau à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Coveo, entreprise québécoise leader en intelligence artificielle, annonce l'ouverture d'un tout nouveau bureau à Sherbrooke. En tout, cinq postes seront ouverts en 2019 à Sherbrooke, tous en recherche et développement.

« Nous avons choisi Sherbrooke pour le dynamisme de la région et pour son bassin important de talents que nous cherchons à mettre à contribution dans les projets ambitieux de Coveo », a expliqué Nicolas Pelletier, vice-président recherche et développement. « Nous voulons offrir aux talents de la région un milieu de travail valorisant dont le modèle d'affaires est fondé sur le caractère unique de sa technologie », a-t-il ajouté.

Le bureau est situé au 2085 rue Roy, à proximité de l'Université de Sherbrooke. « Ce n'est évidemment pas un hasard. Coveo est à la recherche des meilleurs talents afin de poursuivre sa croissance, et la région de l'Estrie, ainsi que ses universités, ont toujours été un terreau fertile de talents. Nous employons près d'une cinquantaine de diplômés de l'UdeS; avec l'aide de Sherbrooke Innopole, nous avons trouvé l'occasion parfaite de consolider notre présence dans la région et de jouer un rôle actif dans le développement de la scène technologique », a indiqué Marc-Antoine Veilleux, directeur recherche et développement et responsable du bureau de Sherbrooke.

En tout, il s'agit d'un investissement de plus de 1.5 million de dollars sur deux ans.

Coveo compte, en plus de son siège social de Québec, des bureaux à Montréal, Londres, San Francisco et New York. Coveo prévoit embaucher au moins 200 personnes au cours de la prochaine année, autant en intelligence artificielle et en recherche et développement qu'en commercialisation, en administration et en services professionnels.

« Coveo est une équipe de passionnés qui n'a qu'un objectif en tête : procurer aux gens l'information dont ils ont besoin avec la meilleure plateforme de recherche par intelligence artificielle au monde. », a conclu Marc-Antoine Veilleux.

Pour postuler ou pour en savoir davantage, consultez le www.coveolife.com

À propos de Coveo

Un million de personnes. Un million d'expériences.

Coveo utilise les technologies de recherche et d'intelligence artificielle afin de personnaliser chaque expérience numérique pour les clients, partenaires d'affaires et employés. Coveo combine la recherche de contenus unifiés, l'analytique des interactions unifiées et l'apprentissage machine afin de livrer une information pertinente et contextuelle pour émettre des recommandations sur chaque interaction. Coveo rend ainsi les sites Web, le cybercommerce, la gestion des centres d'appels et les portails intranet plus simple, plus efficace et plus riche en contenu - en plus d'améliorer le taux de conversion. Coveo est également intégré à de nombreuses applications d'affaires de pointe de fournisseurs tels que Salesforce, Microsoft Dynamics, ServiceNow, Sitecore et autres. Coveo s'allie aux acteurs technologiques mondiaux les plus importants et cumule plus de 1 500 activations au sein d'organisations de moyenne et de grande envergure, à travers de multiples industries.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions, Inc.

SOURCE Coveo Inc

Renseignements: Antonine Yaccarini, Conseillère principale, Coveo, ayaccarini@coveo.com, 418 654-8098

