Intelligence artificielle - Coveo boucle un investissement de 227 millions de dollars mené par OMERS

QUÉBEC et SAN FRANCISCO, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Coveo, leader reconnu de l'industrie des solutions d'intelligence artificielle (SaaS) pour entreprises, vient de conclure une nouvelle ronde de financement de 227 millions de dollars. Cet investissement, mené par le groupe d'investissement privé de croissance OMERS Capital, basé à Toronto, New York et Londres, inclut une participation d'investisseurs existants, dont Evergreen Coast Capital, Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec, et permettra à Coveo de poursuivre son hypercroissance internationale.

« Des entreprises renommées comme Visa et Tableau Software considèrent Coveo comme élément-clé de leur stratégie numérique alors que l'intelligence artificielle est devenue essentielle à la survie des entreprises », a déclaré Louis Têtu, chef de la direction de Coveo. « De nos jours, les entreprises se doivent d'offrir des expériences personnalisées à chaque personne. Pour un million de personnes uniques… un million d'expériences uniques! Avec nos solutions d'intelligence artificielle, nous aidons des entreprises partout à travers le monde à créer des expériences numériques et des recommandations personnalisées du calibre des géants du web ».

Ces expériences personnalisées créées par Coveo chez plus de 500 entreprises renommées mondialement ont des retombées uniques sur le marché : hausse de 8% des revenus par visite d'un des top 10 du commerce électronique aux États-Unis; économies de plus de 18 millions de dollars par an pour l'entreprise Tableau Software, en procurant aux clients une intelligence pour le libre-service technique; amélioration de 34% de l'efficacité des agents de service à la clientèle de l'entreprise Medalia. Coveo propose des solutions de personnalisation et de recommandations par intelligence artificielle adaptées aux expériences numériques et permet aux entreprises d'être à la fois pertinentes et rentables et d'optimiser leur rentabilité à chaque interaction. Coveo s'intègre à une multitude d'expériences numériques comme des sites web, de commerce électronique, des plateformes de service à la clientèle ou encore dans des portails intelligents en milieu de travail.

« Nous croyons que Coveo est le leader du marché des solutions permettant la personnalisation à grande échelle, en utilisant les données massives et l'intelligence artificielle », a déclaré Mark Shulgan, directeur général et responsable des investissements de croissance chez OMERS. « Coveo correspond parfaitement à notre thèse d'investissement : une équipe de direction chevronnée détenant une grande expertise en SaaS pour entreprise, une solide base de clients du Fortune 1000 qui sont rapidement devenus accros au produit et ce, dans un marché potentiel de plus de 100 milliards de dollars. Tout ceci a contribué à l'énorme succès à ce jour et fait de Coveo un actif très convoité. Nous sommes heureux de faire équipe afin de développer leurs activités », a-t-il ajouté.

Cette ronde de financement couronne une nouvelle année de croissance impressionnante pour l'entreprise, avec une croissance des revenus d'abonnement SaaS supérieure à 55% par rapport à l'année passée, et un flux continu de mises à jour innovantes pour son intelligence artificielle sur infonuagique -- incluant récemment une acquisition dans le domaine de l'intelligence artificielle en e-commerce. L'équipe de Coveo est maintenant composée de 500 personnes et l'entreprise continue de recruter les meilleurs du domaine, faisant grandir ses équipes basées à Québec, San Francisco et Londres, ainsi que dans les nouveaux et iconiques bureaux de la Gare Windsor au centre-ville de Montréal

Coveo a également été reconnue comme leader dans son marché par deux grandes firmes de recherche indépendantes : le « Gartner Magic Quadrant for Insight Engines 2019 » et « The Forrester Wave ™: Cognitive Search, T2, 2019 ».

« Coveo est un partenaire stratégique. Ils nous ont permis d'économiser 18 millions de dollars par an dans le cadre de notre transformation numérique. Si votre entreprise n'utilise pas Coveo, elle risque carrément de disparaître », a indiqué Dave Jobling, responsable principal du programme d'expérience utilisateur chez Tableau.

Coveo donne aux entreprises comme la nôtre un avantage compétitif en nous permettant d'anticiper et de répondre aux besoins de nos clients », a indiqué Amy Gath, présidente du marketing chez Formica. « Avec une navigation riche en contenu et une puissante personnalisation, formica.com a vu une augmentation de ses visiteurs ayant un pourcentage à deux chiffres, et une augmentation des conversions ayant un pourcentage à trois chiffres », a-t-elle ajouté.

« Les entreprises doivent s'intéresser à la récolte de données et à l'utilisation de l'intelligence artificielle -- Tout particulièrement en ce qui a trait au service à la clientèle et du support technique. Notre rapport sur l'état des services de support technique 2019 confirme que le besoin est très élevé », a déclaré John Ragsdale, vice-président de la recherche en technologie, Technology Services Industry Association. « La personnalisation par intelligence artificielle, et par les recommandations intelligentes et les plateformes de recherche, comme Coveo, font partie des investissements que je recommande le plus. Indexer tous les contenus et les données du parcours client - de la portée initiale au support - puis appliquer l'IA pour recommander automatiquement l'étape suivante la plus pertinente pour le client place Coveo dans une excellente position pour la croissance future », a-t-il poursuivi.

Les termes complets de la transaction n'ont pas été divulgués. Après la clôture de la transaction, OMERS ainsi que les actionnaires existants auront une participation de 15,5% dans la société. M. Mark Shulgan, directeur de OMERS se joindra au conseil d'administration à la suite de la transaction.

RBC Marché des Capitaux, BofA Securities et Financière Banque Nationale ont agi en tant que conseillers financiers de l'entreprise pour ce financement.

À propos de Coveo

Coveo personnalise chaque expérience numérique de vos clients, partenaires et employés. Coveo combine la recherche unifiée, l'analytique des données et l'apprentissage machine afin de recommander l'information pertinente à chaque interaction. Coveo est reconnu comme leader dans le secteur des Insight Engines par la firme d'analystes Gartner. Coveo s'allie aux joueurs technologiques mondiaux les plus importants, tels Salesforce.com, ServiceNow, Microsoft, Sitecore et autres, et cumule plus de 1 500 activations au sein d'organisations de moyenne et grande envergure, à travers de multiples industries, dans les applications de commerce électronique, de web, de service clientèle, et des intranets intelligents. Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions, Inc.

À propos de OMERS

Fondé en 1962, OMERS est un des plus importants régimes à prestations déterminées au Canada, avec un actif net de 97 milliards de dollars au 31 décembre 2018. Un régime de retraite conjoint ayant plus de 1 000 employeurs à son actif, OMERS administre les rentes et investit au nom de près d'un demi-million de participants actifs et retraités. Les participants du régime de retraite d'OMERS incluent des employés, syndiqués et non syndiqués, de municipalités, de commissions scolaires, de commissions de transport, de services publics électriques, de services d'urgence et de sociétés de l'aide à l'enfance dans tout l'Ontario. Les cotisations proviennent également des participants et des employeurs. OMERS a des employés à Toronto, Londres, New York, Amsterdam, Luxembourg, Singapour, Sydney et d'autres grandes villes d'Amérique du Nord et d'Europe. Ils sont responsables de la création et de la gestion d'un portefeuille diversifié et de placements de grande qualité sur les marchés boursiers, en capital-investissement, en infrastructures et en biens immobiliers.

