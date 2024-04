PANGYO, Corée du Sud, 4 avril 2024 /CNW/ - Le géant sud-coréen du jeu NEOWIZ dévoile fièrement « Adventure », un service transformateur sur sa plateforme de jeux Web3, Intella X, ouvrant la voie à l'un des largages de jetons les plus attendus de 2024. La nouvelle fonction de la plateforme représente une étape importante pour combler le vide entre les joueurs traditionnels et le paysage novateur de la technologie Web3.

Intella X lance « Adventure », qui offre des récompenses Web3 aux adeptes de jeux traditionnels.

Conçu dans l'optique d'une communauté de jeux diversifiée, « Adventure » offre un mélange unique de jeu, de collaboration et de récompenses, permettant aux joueurs d'accumuler des points dans divers genres et de les convertir en jetons natifs IX d'Intella IX. Cette approche novatrice améliore le paysage des jeux, répondant aux besoins des joueurs Web3 expérimentés et innovants, et introduit « Crew », un système de guilde dynamique favorisant le travail d'équipe et l'esprit de communauté au sein de l'écosystème Intella X.

Au fur et à mesure que se déroule « Adventure », les joueurs sont invités à explorer une vaste sélection de genres de jeux, des jeux de stratégie à tour de rôle aux jeux de sports en passant par les jeux de tir à la première personne (FPS), chacun offrant des occasions uniques d'accumuler des points.

Avec sa plus récente fonctionnalité, Intella X a fièrement lancé son premier projet de photo de profil NFT, E.R.C.C (Early Retired Cats Club), inspiré du jeu acclamé de NEOWIZ, Cats & Soup, qui compte plus de 50 millions de téléchargements à l'échelle mondiale. La collection E.R.C.C a rapidement pris de l'importance parmi les collections d'élite sur les principaux marchés de la NFT comme OpenSea et Blur, ce qui démontre de façon convaincante l'attrait numérique d'Intella X.

Pour se préparer à « Adventure », Intella X a également déployé deux services pionniers qui permettent aux utilisateurs d'acquérir un avantage en amassant des points grâce à diverses activités sociales, en chaîne et hors chaîne, ouvrant ainsi la voie à l'inauguration de la plateforme en 2024.

Un porte-parole d'Intella X a déclaré : « Avec le dévoilement d'« Adventure », nous invitons les joueurs du monde entier à se joindre à nous pour transcender les limites traditionnelles du jeu, de la récompense et de la communauté. En nous aventurant au-delà du simple progrès technologique, nous sommes le fer de lance d'un mouvement vers un avenir où chaque réalisation dans le jeu a une valeur concrète, incarnant les principes fondamentaux du Web3. »

À propos de NEOWIZ

Fondée en 1997, NEOWIZ (KOSDAQ:095660) est considérée comme une pionnière et l'une des chefs de file de l'industrie des jeux vidéo en Corée. L''entreprise a lancé avec succès une grande variété de jeux pour ordinateur et mobiles et a également développé conjointement et lancé des titres qui ont connu un vif succès, comme Lies of P, FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer et Cats & Soup.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2377324/IXA_OPEN_PR__1.jpg

SOURCE NEOWIZ Corporation

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], Taelim Kim