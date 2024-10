Intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme - Un modèle unique d'habitations inclusives en mixité sociale, développé par l'AISQ, voit le jour à Québec

QUÉBEC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - L'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec (AISQ) a dévoilé aujourd'hui son modèle d'habitations inclusives en mixité sociale1 en présence du maire de Québec, M. Bruno Marchand, ainsi que de partenaires et de résidents.

Développé par l'organisme de Québec, ce concept novateur permet à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou des personnes autistes d'avoir leur propre appartement et de pouvoir vivre de façon autonome dans de nouveaux complexes d'habitations situés à Québec. À ce jour, cinq projets ont déjà été concrétisés :

Les habitations Marie-Clarisse qui sont en fonction depuis deux ans et demi et qui hébergent 39 personnes vivant avec une DI ou personnes autistes. Les Habitations Albédo qui sont en fonction depuis le mois de juin 2024 et qui hébergent 10 personnes vivant avec une DI ou personnes autistes. Les habitations Charles IV qui sont en fonction depuis le début d'octobre 2024 et qui hébergent 26 personnes vivant avec une DI ou personnes autistes. Les habitations Père-Lelièvre qui entreront en fonction en mars 2025 et qui hébergeront 46 personnes vivant avec une DI ou personnes autistes. Les habitations Pie XII qui entreront en fonction en septembre 2025 et qui hébergeront 47 personnes vivant avec une DI ou personnes autistes.

D'ici septembre 2025, ce sont 168 personnes vivant avec une DI ou personnes autistes à qui l'AISQ et ses partenaires permettront d'avoir enfin leur propre logement dans une de ces cinq habitations inclusives en mixité sociale.

Un nouveau modèle qui fait déjà ses preuves

Ce modèle, qui constitue une première au Québec, apporte une valeur sociale et économique dans un contexte où les besoins en logements sont criants, notamment pour les clientèles à besoins particuliers. Dans chacun de ces établissements, l'AISQ offre des services de soutien communautaire adaptés en logement communautaire à ses résidents vivant avec une DI ou un TSA en plus de mettre en place des stratégies d'inclusion pour le mieux-être de l'ensemble des occupants.

Ainsi, chaque habitation offre du soutien par des intervenants en éducation spécialisée, en psychologie ou en travail social offert 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Ce modèle favorise également l'autonomie en logement, l'autodétermination, la stabilité résidentielle et la participation citoyenne, en plus de prévoir des initiatives rassembleuses comme des cuisines collectives et des jardins communautaires.

Un modèle économiquement avantageux

L'avantage économique de ce modèle est indéniable. À titre d'exemple, le coût d'opération annuel moyen des habitations inclusives est de moins de 150 750 $ pour une moyenne de 30 personnes par habitation, soit moins de 5 025 $ par personne.

Une valeur sociale augmentée et des besoins en résidence comblée

Seulement dans la Capitale-Nationale, le nombre de personnes vivant avec une DI ou personnes autistes est estimé à environ 3 % de la population, soit autour de 23 000 personnes. Pour cette population, les besoins en logement sont grands. L'AISQ estime qu'environ 300 personnes vivant avec une DI légère ou modérée ou un TSA de niveau 1 ou 2, avec un potentiel d'autonomie, auront besoin d'avoir leur propre chez-soi dans les prochaines années.

Citations

« À titre de père d'un enfant autiste, je suis extrêmement touché par des projets de mixité sociale comme ceux que l'AISQ propose, c'est d'ailleurs l'une des motivations qui me pousse à agir à titre de président de l'organisation. »

-- John Mackay, président du conseil d'administration de l'AISQ

« Nous sommes tellement fiers de nos projets qui feront une réelle différence d'ici 2025 dans la vie de plusieurs personnes vivant avec une DI ou un TSA dans la région de la Capitale-Nationale. Notre souhait le plus fou serait d'exporter le modèle à d'autres régions du Québec. »

-- Gilles Beaulé, directeur général de l'AISQ

« Grâce à l'AISQ et aux formations que j'ai suivies, j'ai la chance d'avoir mon propre appartement aux Habitations L'Albédo. Je me sens bien avec les autres locataires et les intervenants sont là pour moi quand j'en ai besoin. Je suis fier de montrer à tout le monde que c'est possible d'habiter seul en logement ! »

-- Carl Morneau, locataire des habitations L'Albédo

À propos de l'AISQ

L'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec (AISQ) veille à favoriser la qualité de vie, l'inclusion sociale et le mieux-être des personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI), des personnes autistes et de leurs proches. L'organisation agit sur trois fronts :

Le service-conseil pour les personnes vivant avec une DI ou pour les personnes autistes et leurs proches

Le service de répit spécialisé à domicile pour les proches des personnes autistes ou vivant avec une DI

Le développement de projets d'habitations inclusives et en mixité sociale pour les personnes vivant avec une DI ou pour les personnes autistes, autonomes ou ayant un potentiel d'autonomie



1 La mixité sociale réfère à la cohabitation de personnes appartenant à des catégories socioprofessionnelles, à des cultures, à des nationalités ou à des tranches d'âge différentes.

SOURCE Association pour l'intégration sociale de la région de Québec

Pour tout renseignement : Maxime Bordeleau | 819 698-3105 | [email protected]