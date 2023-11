GUILIN, Chine, 2 novembre 2023 /CNW/ - La 10e Integral Conversation a eu lieu à Guilin du 26 au 28 octobre. Les leaders visionnaires et les praticiens ont tourné autour du thème « L'avenir de la croissance durable d'un point de vue asiatique », afin d'explorer comment les entreprises, les secteurs publics, les institutions, le milieu universitaire et les individus peuvent conjointement explorer les possibilités et les progrès vers un avenir plus vert pour tous.

Depuis 2014, Integral Conversation est une plateforme fondamentale pour le partage des connaissances et les échanges de points de vue, ayant mobilisé 221 conférenciers et tenu 48 dialogues sur 12 sujets variés. À l'occasion de son 10e anniversaire, l'Integral Institute, un organisme indépendant sans but lucratif voué à la durabilité et à la gérance de l'environnement, a été créé afin de mieux faire rayonner la mission de promouvoir le développement durable dans une collectivité plus vaste.

Teresa Yang, vice-présidente d'Esquel Group, a fièrement souligné la perspicacité d'Esquel dans la lutte contre les changements climatiques, la pratique d'une production responsable et durable et la promotion du mieux-être au travail. Integral, le Jardin du développement durable d'Esquel, est le résultat d'un dévouement inébranlable et a réalisé des progrès importants dans les 17 ODD de l'ONU. Elle a également insisté sur le fait que l'accélération de la durabilité exige des attitudes conscientes du mieux-être chez les employés et une collaboration harmonieuse avec les partenaires partageant la même vision.

À titre de président du conseil de l'Integral Institute, Hau Lee, professeur émérite en exploitation, information et technologie de la Stanford Graduate School of Business, a annoncé la création officielle de l'Institut, qui sert d'organisme indépendant sans but lucratif voué à l'éducation au développement durable et à la recherche innovante. L'Integral Institute vise à créer un avenir durable pour tous en offrant une variété de programmes, d'activités et de ressources pour faciliter le partage des connaissances et l'échange d'idées et de points de vue.

À titre de membre du conseil d'administration de l'Integral Institute, Edgar Tung, président-directeur général de Tessellation, a également annoncé l'engagement du groupe envers la neutralité carbone d'ici 2050.

Alors que nous poursuivons des objectifs communs avec une décennie de dialogue, au cours des années à venir, Integral Conversation continuera de travailler en collaboration avec les dirigeants de nobles aspirations, afin d'explorer diverses solutions pour réaliser les ODD de l'ONU.

INTEGRAL -- JARDIN POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE D'ESQUEL

Il s'agit d'un modèle de développement novateur dans l'industrie du textile et du vêtement qui combine les technologies modernes, la qualité de l'emploi, l'innovation et la durabilité environnementale, pour montrer comment la fabrication et la nature peuvent coexister en parfaite harmonie.

En tant que l'une des quatre grandes sociétés à avoir signé l'Initiative des entreprises pour le développement durable en 2019, Esquel est fermement déterminé à ouvrir la voie à un avenir meilleur pour les entreprises, les collectivités et la planète.

