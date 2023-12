INTAMSYS se joint à la communauté WorldSkills en tant que premier partenaire mondial officiel pour les imprimantes 3D

STUTTGART, Allemagne, 13 décembre 2023 /CNW/ - INTAMSYS, à l'avant-garde de l'innovation industrielle en matière d'impression 3D, a officiellement signé un accord de partenariat mondial avec WorldSkills International, devenant ainsi son premier partenaire mondial officiel pour les imprimantes 3D. Maintenant partenaire mondial de l'industrie de WorldSkills, INTAMSYS étendra son soutien à WorldSkills Lyon 2024.

WorldSkills favorise la confiance, renforce l'autonomie des collectivités et contribue à la croissance économique. Reconnues comme les championnats mondiaux de compétences pour leur impact profond, les compétitions WorldSkills constituent la norme d'excellence en matière de compétences.

Au fil des ans, INTAMSYS a été un partenaire actif de WorldSkills dans le cadre d'événements, d'activités et de projets nationaux et dans le développement continu de disciplines concurrentielles. Cela s'inscrit dans la volonté d'INTAMSYS d'améliorer l'enseignement et la formation professionnels à l'échelle mondiale en fournissant des équipements de compétition, ainsi que des solutions de formation et d'apprentissage.

Dans le cadre de la compétition mondiale WorldSkills Lyon 2024, INTAMSYS soutiendra les catégories Conception assistée par ordinateur, Génie mécanique (métier 05) et Fabrication additive (métier 57). Avec son portefeuille comprenant une vaste gamme d'imprimantes 3D, des machines professionnelles aux équipements industriels, INTAMSYS est capable d'offrir une productivité élevée, ce qui en fait un partenaire précieux et polyvalent.

« Nous sommes ravis d'être le partenaire mondial de l'industrie de WorldSkills, a déclaré Charles Han, chef de la direction et fondateur d'INTAMSYS. Grâce à notre soutien technique et à nos initiatives de formation, nous nous engageons à combler le fossé entre les pratiques de l'industrie et l'enseignement professionnel, en veillant à ce que les jeunes talents reçoivent une formation adéquate pour des applications concrètes. Notre objectif est d'inspirer les jeunes pour la technologie et de renforcer l'industrie et la prospérité dans la société. »

Chris Humphries, président de WorldSkills, a déclaré : « Nous avons hâte de profiter de l'expertise de pointe d'INTAMSYS ainsi que de ses ressources et de ses capacités impressionnantes. Vous êtes un chef de file mondial et un pionnier de l'impression 3D industrielle et de la fabrication additive. Comme nos concurrents talentueux, nous pouvons voir à quel point vous tenez à la performance, à la précision et à la qualité. »

David Hoey, chef de la direction de WorldSkills International, a ajouté : « Ce partenariat arrive à un moment très emballant. À l'échelle mondiale, nous assistons à une croissance rapide de l'utilisation de l'impression 3D et de la fabrication additive. Nous pouvons déjà voir tout ce que nous apprendrons de votre expérience de travail dans de multiples secteurs, dans des marchés internationaux et auprès de clients de toute taille et de toute envergure. »

Le partenariat d'INTAMSYS avec WorldSkills International témoigne d'un engagement commun à donner à un plus grand nombre de jeunes professionnels les moyens d'utiliser sa technologie d'impression 3D de pointe pour un brillant avenir.

Pour de plus amples renseignements sur INTAMSYS, consultez le site www.intamsys.com

