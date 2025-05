SAN JOSE, Californie, et SHANGHAI, 15 mai 2025 /CNW/ - Intalight™ est une entreprise qui met au point des technologies ophtalmiques avancées. Chef de file de la tomographie par cohérence optique (TCO pour l'acronyme français, OCT pour l'acronyme anglais), la société a annoncé aujourd'hui avoir reçu la certification CE pour sa plateforme DREAM OCT™ .

Image OCTA à prise unique de 130° utilisant DREAM OCT

Le marquage CE sert d'approbation par l'Union européenne (UE) pour commercialiser DREAM OCT, la nouvelle version de TCO. En français, DREAM (Deep imaging depth, Rapid sweeping speed, Extensive scan range, Accurate results, and Multimodal imaging capabilities) signifie : Grande profondeur d'imagerie, vitesse de balayage rapide, plage d'acquisition étendue, résultats précis et capacités d'imagerie multimodale. La plateforme d'imagerie fournit les images de TCO de la plus haute qualité actuellement sur le marché.

« Intalight est extrêmement fière de recevoir l'approbation du marquage CE en Europe pour sa DREAM OCT », a déclaré Shawn Peng, président et fondateur d'Intalight. « Cette réalisation nous permet de fournir aux ophtalmologistes européens une technologie de pointe qui offre de meilleurs résultats à leurs patients. »

DREAM OCT est capable de couvrir une acquisition unique à champ ultralarge qui fournit une image OCTA à 130°. La numérisation à grande profondeur DREAM OCT™ Swept-Source de 12 mm permet une imagerie supérieure de la choroïde et de la rétine, et d'une grande partie du corps vitré. Les capacités de balayage antérieur à très grande profondeur atteignent 16,2 mm (dans l'air), ce qui permet de balayer le segment antérieur complet de la cornée jusqu'à la partie antérieure du vitré en un seul balayage. La longueur d'onde plus longue permet une pénétration supérieure à travers les opacités dans le cristallin ou le corps vitré.

« Au cours des dernières années, les professionnels des soins oculaires nous ont dit avoir besoin d'une solution leur permettant de bénéficier d'une imagerie à la pointe de la technologie, qui allie rapidité, précision et profondeur », a déclaré Bing Li, chef de la direction et cofondateur d'Intalight. « DREAM OCT offre un ensemble complet de modalités d'imagerie pour les applications cliniques et de recherche les plus difficiles pour la rétine et surpasse tout ce que les professionnels en santé connaissent. »

À l'aide d'une technologie Swept-Source ultralarge, DREAM OCT a été développée pour répondre aux besoins des spécialistes de la rétine, des ophtalmologistes et de leurs patients grâce à des capacités d'imagerie hautement détaillées pour améliorer les soins et les résultats. À l'heure actuelle, plus de 160 articles évalués par des pairs ont utilisé les résultats des appareils DREAM OCT.

« Cette reconnaissance européenne est une excellente nouvelle pour Intalight, et nous avons hâte de pouvoir fournir cette solution novatrice aux États-Unis », a fait remarquer Joe Garibaldi, directeur commercial d'Intalight. « Nous sommes impatients de continuer à développer notre prestigieux réseau d'institutions mondiales et d'ophtalmologistes grâce à notre récente approbation CE et, éventuellement, à notre approbation FDA. »

En tant que leader cliniquement validé de l'OCTA à champ ultralarge, Intalight collabore actuellement avec les principaux établissements d'enseignement de la rétine et les cabinets privés spécialisés dans le traitement de la rétine aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos d'Intalight

Intalight Inc. a été fondée par un groupe de scientifiques et de vétérans de l'industrie de la Silicon Valley dont la mission fondamentale est de développer les technologies ophtalmiques les plus avancées. L'entreprise compte désormais trois sites : un dans la Silicon Valley, un Shanghai et un à Luoyang. Le dispositif de tomographie par cohérence optique (TCO) avec technologie Swept-Source d'Intalight combine la profondeur d'imagerie profonde, la vitesse de balayage rapide, la plage de balayage étendue, la détection précise des lésions et les capacités d'imagerie multimodale, et est désigné par l'abréviation « DREAM OCT™ ». Le puissant appareil d'imagerie est devenu un outil indispensable pour de nombreux ophtalmologistes, non seulement dans leur utilisation clinique quotidienne, mais également dans leur exploration des frontières de la recherche. Pour en savoir plus sur Intalight et DREAM OCT, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse https://www.intalight.com et suivez-nous sur LinkedIn et Facebook .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2686696/Intalight_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2686697/Single_shot_130_degrees_OCTA_ID_9c4466f50527___1.jpg

SOURCE Intalight Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Shannon Severino, [email protected], tél. : +1 412 608 2393