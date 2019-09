Intact Corporation financière choisit le leader de l'analytique SAS pour se préparer à l'lFRS 17

TORONTO, le 24 sept. 2019 /CNW/ - Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, a choisi SAS, le leader de l'analytique, pour l'épauler dans ses travaux de conformité à l'IFRS 17.

Dans le cadre de cette entente, SAS et Intact travailleront de concert pour soutenir le processus de bout en bout et répondre efficacement aux exigences très élevées de l'IFRS 17. Alors que l'IFRS 17 entrera en vigueur le 1er janvier 2022, les sociétés mettent en place les systèmes appropriés pour relever les nombreux défis que pose le nouveau cadre comptable.

« Nous sommes heureux de travailler avec SAS pour nous préparer à la mise en œuvre de l'IFRS 17, tout en optimisant les nouvelles fonctionnalités », a affirmé Maude Choquette, vice-présidente finances et contrôleur corporatif, Intact Corporation financière.

L'IFRS 17 changera considérablement le visage de la comptabilité des assurances. Les sociétés devront rendre compte plus en détail de l'effet des contrats d'assurance sur leur situation financière. Les normes de comptabilité exigent une analyse financière plus détaillée et une coopération accrue entre les services d'actuariat et de comptabilité. Bien que les normes n'entreront en vigueur qu'en janvier 2022, les assureurs canadiens ont déjà commencé à se préparer à ces changements.

« Nous reconnaissons le niveau de complexité de l'IFRS 17 pour le secteur des assurances, a indiqué Cameron Dow, président de SAS Canada. Nous nous engageons à soutenir l'industrie au moyen de nos solutions novatrices de transformation du risque financier. Nous avons ce qu'il faut pour alléger le fardeau réglementaire des exigences actuelles et à venir en matière de production de rapport. »

« SAS continue de développer sa capacité à soutenir des sociétés en ce qui a trait à l'IFRS 17, prouvant que nous avons la solution de bout de bout dont le secteur a besoin pour respecter cette norme complexe et en constante évolution », a ajouté Darryl Ivan, responsable des services conseils en gestion du risque pour l'Amérique du Nord chez SAS. SAS met à profit ses capacités de premier ordre dans les moteurs de calcul relatifs aux IFRS, les analytiques avancées, le flux de production, la gestion des données et la visualisation pour appuyer les calculs de conformité qui respectent l'origine des données et de la transparence. »

En tant que chef de file du marché des solutions de gestion des risques financiers, SAS s'engage à soutenir ses clients et à les aider à satisfaire les exigences complexes de l'IFRS 17. SAS tire profit de son solide réseau de partenaires et de son expérience client pour s'adapter à la nature changeante de la conformité réglementaire. Travaillant avec certains des plus grands assureurs régionaux et internationaux au monde, dont Gen Re, Wüstenrot & Württembergische, HDI Seguros et SSQ Assurance au Canada, SAS puise dans ses connaissances approfondies et son réseau de partenaires pour satisfaire toutes les conditions imposées par l'IFRS 17 dans un seul et même environnement de conformité exhaustif. La nouvelle solution repose sur la même plateforme d'analytique flexible et hautement performante qui aide les compagnies d'assurances à satisfaire Solvabilité II et le secteur bancaire à aborder sa propre perturbation réglementaire occasionnée par l'IFRS 9.

Pour savoir comment les assureurs devraient agir dès maintenant pour se préparer à ces nouvelles exigences et pour consulter les 10 choses à exiger dans une solution à l'IFRS 17, téléchargez le livre blanc intitulé « Insurers:Are You Ready for IFRS 17? » (en anglais seulement)

