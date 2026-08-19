Intact Assurance lance une campagne pour illustrer les risques de la météo extrême avec une maison miniature faite à la main

Une nouvelle série de vidéos pour les réseaux sociaux avec une maison miniature pour aider les Canadiens à comprendre et à prévenir les effets des conditions climatiques extrêmes sur leur maison

TORONTO, le 19 août 2026 /CNW/ -- Alors que les feux de forêt et les inondations continuent de frapper les collectivités de partout au pays, la réalité des conditions météorologiques extrêmes n'a jamais été aussi présente. En 2025, les dommages assurés dus à des phénomènes météorologiques violents ont dépassé 2,4 milliards de dollars, faisant de cette année la dixième la plus coûteuse de l'histoire du Canada1. Ces événements deviennent de plus en plus fréquents et intenses. C'est pourquoi Intact Assurance a voulu en illustrer les risques avec une série de vidéos originales destinées aux médias sociaux. L'objectif : aider les Canadiens à visualiser les effets et à agir pour prévenir les dommages avant qu'ils se produisent. Cette campagne est un volet du programme de prévention Toujours Intact lancé en 2025 par Intact Assurance visant à encourager les Canadiens à mieux protéger leur maison contre la météo extrême.

Feux de forêt, inondations, tempêtes de grêle, vents violents et tempêtes de neige : pour cette campagne, une maison miniature faite à la main a été soumise à ces cinq phénomènes météorologiques extrêmes afin d'illustrer concrètement les dégâts qu'ils peuvent faire aux habitations. Chaque scénario est accompagné d'astuces pratiques du programme Toujours Intact que les propriétaires de maison peuvent appliquer rapidement. La série complète de vidéos est disponible sur ToujoursIntact.ca et sur la chaîne YouTube d'Intact Assurance.

« Pour de nombreux propriétaires de maison, les risques liés aux conditions météorologiques extrêmes peuvent sembler abstraits. En effet, c'est difficile d'imaginer les dommages qu'une inondation ou une tempête de grêle peuvent causer avant d'y être vraiment confronté. C'est pour ça qu'on a créé cette campagne avec une maison miniature : pour aider les gens à visualiser les effets. Ça permet de communiquer un message important d'une manière qui retient l'attention des gens », a indiqué Mel Wright, vice-présidente aux communications et responsable du programme de prévention d'Intact Assurance.

Une maison faite 100 % à la main

Chaque élément de la campagne a été conçu et fabriqué sur mesure par l'artiste miniaturiste professionnel Spencer Barclay et son équipe. Spencer est connu pour avoir souvent contribué à Little Canada, une attraction torontoise populaire qui recrée différents lieux du Canada en version miniature. La maison a été construite à une échelle de 1:12 et aucune intelligence artificielle n'a été utilisée pour la réalisation des vidéos. Les marques de grêle, de vent, d'inondation, de neige, de fumée et de brûlure ont toutes été faites à la main pour une authenticité maximale.

La production a été un projet de taille :

La maison modèle a été construite avec des panneaux interchangeables pour illustrer les différents effets de chaque phénomène météorologique.

Six versions du sous-sol avant inondation et une version après inondation ont dû être créées pour pouvoir prendre les différentes prises.

L'arbre a été fabriqué avec des plantes artificielles, des matériaux d'art, de vraies branches et de l'écorce pour plus de réalisme.

Tous les accessoires ont été créés sur mesure aux couleurs de la marque Intact - même le broyeur à glace et le lance-flammes.

Pour un effet plus réaliste, certaines parties de la maison ont été brûlées avec du vrai feu.

Une vidéo montrant les coulisses de cette production complexe est disponible ici .

___________________________________ 1 Bureau d'assurance du Canada, « En 2025, les pertes assurées liées aux phénomènes météorologiques violents au Canada dépassent 2,4 milliards de dollars. »

« Les miniatures sont une merveilleuse façon de raconter des histoires. Elles montrent des choses de manière très détaillée et ciblée, et elles ont donc un grand potentiel éducatif », a expliqué l'artiste miniaturiste Spencer Barclay.

C'est VMG Cinematic qui a réalisé la campagne. Son équipe a travaillé en étroite collaboration avec Spencer Barclay pendant 12 mois pour développer et produire le concept. Combinant des effets concrets, un savoir-faire artisanal et un message de prévention clair, cette série de vidéos aussi esthétiques qu'utiles ne ressemble à nulle autre campagne créée auparavant.

« Dès le premier jour, on a senti que ce projet était spécial. C'est une campagne vraiment différente, car l'équipe a constamment repoussé les limites de la créativité à chaque étape. Tout le monde s'est donné à fond, de la rédaction du scénario à la conception en passant par la réalisation, pour faire passer un message important », a indiqué Anup Rao, producteur délégué chez VMG Cinematic.

À propos de la campagne

La série de vidéos complète, qui comprend une bande-annonce de 30 secondes et un mini-documentaire de 3 minutes sur les coulisses du tournage, est disponible sur ToujoursIntact.ca. La campagne se déroule sur les réseaux sociaux d'Intact Assurance jusqu'en décembre. Les vidéos porteront sur une condition météorologique différente chaque mois.

À propos de Toujours Intact

Lancé en 2025, Toujours Intact est le programme de prévention d'Intact Assurance. Son but? Aider les Canadiens à mieux protéger leur maison contre les conditions météorologiques extrêmes. En offrant des astuces concrètes et utiles et des conseils d'experts, il met l'accent sur les mesures de prévention qui peuvent aider à réduire les dommages dus à la météo extrême. Pour en savoir plus, visitez ToujoursIntact.ca.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaînes d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars. Pour explorer l'offre d'Intact, visitez intactcf.com.

SOURCE Intact Corporation financière

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