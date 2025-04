Insulet lance le système automatisé d'administration de l'insuline Omnipod® 5 au Canada, une nouvelle technologie révolutionnaire pour les personnes atteintes de diabète de type 1 âgées de 2 ans et plus

Les nouvelles lignes directrices de Diabète Canada 1 recommandent aux personnes atteintes de diabète de type 1 d'utiliser un système automatisé d'administration de l'insuline (AAI) pour la prise en charge de leur diabète

Environ 300 000 Canadiens sont atteints de diabète de type 1, et le nombre de cas augmente d'environ 4,4 % par an 2

Le système Omnipod 5 est conçu pour être axé sur le patient et vise à offrir une facilité d'utilisation exceptionnelle. Il a démontré des résultats cliniques robustes, notamment une réduction du taux d'HbA 1c et une amélioration du temps passé dans l'intervalle cible, tout en maintenant un faible temps passé en hypoglycémie3

OAKVILLE, ON, le 7 avril 2025 /CNW/ - Insulet Corporation (NASDAQ : PODD), le leader mondial des pompes à insuline sans tubulure avec ses produits de la marque Omnipod®, a annoncé aujourd'hui l'arrivée du système Omnipod 5 sur le marché canadien. Omnipod 5 est le premier système automatisé d'administration de l'insuline (AAI) sans tubulure et étanche* approuvé au Canada pour les personnes atteintes de diabète de type 1 âgées de 2 ans et plus.

Au Canada, le système AAI Omnipod 5 fonctionne avec les systèmes de surveillance du glucose en continu (SGC) Dexcom G6 et Dexcom G7 pour s'adapter continuellement et administrer automatiquement de l'insuline en fonction des besoins personnels de l'utilisateur, ce qui simplifie la prise en charge du diabète par les patients. Le remboursement de l'Omnipod 5 par le régime d'assurance publique est actuellement offert en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Insulet travaille activement à élargir la couverture du système Omnipod 5 dans d'autres provinces et territoires du pays.

« Nous sommes ravis d'offrir notre système AAI Omnipod 5 vedette aux Canadiens », a déclaré Janet James, directrice générale d'Insulet Canada. « Il s'agit d'une étape importante pour améliorer la vie des personnes atteintes de diabète de type 1. Nous avons vu de nos propres yeux les bienfaits sur la santé et le mode de vie que le système Omnipod 5 procure à nos utilisateurs dans d'autres pays. Nous avons hâte que tous les Canadiens atteints de diabète de type 1 puissent accéder en temps opportun à ce système par l'intermédiaire de leurs régimes provinciaux d'assurance maladie. »

Le diabète est une maladie très contraignante qui requiert généralement une surveillance constante, des injections quotidiennes multiples, ou des pompes encombrantes avec des tubulures, autant de facteurs qui contribuent au stress permanent entourant la prise en charge des taux de glycémie. Dans les faits, on estime que les personnes atteintes de diabète prennent chaque jour 180 décisions liées à leur santé de plus que les personnes qui n'en sont pas atteintes4.

Le système Omnipod 5 est conçu pour simplifier la vie des personnes atteintes de diabète en offrant une facilité d'utilisation exceptionnelle. En tant que système simple et intuitif qui ajuste automatiquement les doses d'insuline en fonction des valeurs de glycémie mesurée en temps réel, il prend en charge automatiquement les taux de glycémie, éliminant ainsi les injections quotidiennes multiples, les tubulures pour pompe à insuline ou les piqûres au doigt fréquentes≠.

« L'arrivée sur le marché du système Omnipod 5 change vraiment la donne et offre la possibilité d'améliorer la façon dont les personnes vivent avec le diabète de type 1 », a déclaré le Dr Amish Parikh, endocrinologue en Ontario. « Ce système AAI innovant très attendu offre la possibilité d'optimiser les résultats en matière de santé. »

Alyssa Andricciola, infirmière auxiliaire nouvellement autorisée qui reçoit des injections quotidiennes multiples d'insuline depuis 13 ans pour prendre en charge son diabète de type 1, confie avoir hâte que le système Omnipod 5 l'aide à apaiser ses inquiétudes au quotidien, en lui offrant plus de simplicité et plus de liberté.

« Il me tarde d'utiliser une méthode plus discrète qui me permettra de prendre en charge mon diabète en évitant de réaliser des injections fréquentes pour corriger mon taux de glycémie. J'espère que le système Omnipod 5 m'aidera à mieux contrôler mon taux de glycémie et, de façon générale, à mieux prendre en charge mon diabète. J'ai hâte de laisser derrière moi les inquiétudes et le stress liés à la prise en charge de cette maladie chronique. Ma vie avec le diabète en sera simplifiée », a déclaré madame Andricciola.

Pour en savoir plus sur le système Omnipod 5, veuillez en parler à votre médecin et consulter le site https://www.omnipod.com/fr-ca.

Pour vous tenir au courant de la couverture du système Omnipod 5 par le régime d'assurance publique de votre province, inscrivez-vous à la liste des consommateurs intéressés ici.

* Le Pod répond à la norme d'étanchéité IP28 jusqu'à une profondeur de 7,6 mètres (25 pieds) pendant 60 minutes. Le contrôleur de l'Omnipod® 5 n'est pas étanche. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur du fabricant du capteur pour connaître le degré d'étanchéité du capteur. ≠ Piqûres au doigt requises pour les décisions de traitement du diabète si les symptômes ou les attentes ne correspondent pas aux mesures.

