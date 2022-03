Institutions muséales - Près de 7,1 M$ pour renouveler l'offre muséale à travers le Québec

QUÉBEC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi de 7 099 796 $ à 25 institutions muséales situées partout au Québec pour leur projet de renouvellement des expositions permanentes et itinérantes.

Cette somme contribue ainsi à la consolidation et au développement de la culture et des communications. Elle sert aussi à appuyer les musées dans l'accomplissement de leur mission qui vise notamment à faire connaître, à promouvoir et à conserver la culture québécoise dans toutes ses manifestations.

Par exemple, grâce à l'aide reçue, en Abitibi-Témiscamingue, la Société historique P.E. Gendreau proposera une exposition sur la ténacité, l'unicité, la fierté et la pensée visionnaire qui sont les valeurs fondatrices de la ville de Témiscamingue, encore perceptibles aujourd'hui et symbolisées par la gare. À Laval, le Musée Armand-Frappier présentera une exposition sur l'alimentation et le bien-être. Il y en aura donc pour tous les goûts, et sur tous les sujets, aux quatre coins du Québec.

Citation

« Les institutions muséales sont le reflet de notre société, de notre histoire, et représentent un loisir culturel et éducatif essentiel. La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons dans le renouvellement des expositions qu'offrent nos musées dans toutes les régions du Québec. J'invite les Québécois à fréquenter les institutions muséales et à découvrir les merveilleuses expositions qui leur sont offertes! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le montant de 7 099 796 $ est octroyé à 25 institutions muséales par le programme Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes. Cet appel a été ouvert du 31 mai au 12 octobre 2021.

Le programme vise à :

renouveler ou bonifier la qualité de l'offre muséale au Québec en soutenant la conservation et la mise en valeur des éléments du patrimoine;



augmenter l'accès aux collections sur l'ensemble du territoire;



mettre à niveau technologiquement les expositions permanentes;



développer la dimension éducative des expositions;



favoriser la circulation des œuvres des institutions muséales du Québec grâce aux expositions itinérantes;



accroître la vitalité régionale autour des institutions muséales.

