Institutions muséales - Plus de 877 000 $ pour renouveler l'offre muséale à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, confirme l'octroi de 877 443 $ à 3 institutions muséales de Trois-Rivières dans le cadre de l'Appel de projets pour le soutien aux expositions permanentes et itinérantes. Il en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

La somme octroyée permettra d'appuyer le Musée des Ursulines de Trois-Rivières, le Musée Boréalis et le Centre d'exposition Raymond-Lasnier dans l'accomplissement de leur mission commune. Cette dernière vise à faire connaître, à promouvoir et à conserver la culture québécoise dans toutes ses manifestations.

Grâce à l'aide reçue, le Musée des Ursulines de Trois-Rivières réalisera une nouvelle exposition permanente nommée Signé Ursulines qui portera sur l'œuvre éducative et hospitalière des Ursulines ainsi que sur leur vie quotidienne. Quant au Musée Boréalis, il pourra concevoir une nouvelle exposition permanente portant sur l'histoire de l'industrie papetière, grâce aux témoignages de celles et ceux qui y ont travaillé. Enfin, l'exposition jeunesse itinérante d'art actuel, intitulée Ressemble à personne, sera présentée au Centre d'exposition Raymond-Lasnier. Elle abordera la différence, l'affirmation de soi et l'identité de façon ludique et par le biais de la thématique de la diversité corporelle.

Citations

« Les institutions muséales sont le reflet de notre société, de notre histoire, et ce sont des lieux d'éducation, de loisir et de culture essentiels. C'est d'ailleurs parce que la culture est une priorité pour notre gouvernement que nous investissons dans le renouvellement des expositions qu'offrent nos musées dans toutes les régions du Québec. J'invite les Québécois à fréquenter les institutions muséales et à découvrir les merveilleuses expositions qui leur sont offertes! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les musées, centres d'expositions et lieux d'interprétation contribuent au sentiment d'appartenance dans la communauté. Ils entraînent des retombées économiques importantes, car ils comptent parmi les attractions touristiques les plus visitées. Ce sont des espaces éducatifs et récréatifs dont nous ne saurions plus nous passer et qui font la fierté de nos collectivités. »

Jean Boulet, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Trois-Rivières regorge de joyaux culturels tels que le Musée des Ursulines, le Musée Boréalis et le Centre d'exposition Raymond-Lasnier. L'annonce d'aujourd'hui consolide l'attractivité culturelle de ces lieux et de notre ville. Le renouvellement et la conception de nouvelles expositions contribueront à diversifier encore davantage l'offre culturelle de Trois-Rivières, déjà reconnue pour son dynamisme et sa grande variété. »

Jean Lamarche, maire de la Ville de Trois-Rivières

« L'obtention de cette subvention permettra au Musée des Ursulines de Trois-Rivières d'accéder à un autre niveau. Tournée vers l'avenir, l'exposition Signé Ursulines mettra en valeur la riche collection mobilière, archivistique et mémorielle, rassemblée par mes devancières pendant plus de 300 ans. S'appuyant sur un volet numérique important, cette exposition présentera la mission éducative et hospitalière des Ursulines à Trois-Rivières ainsi que leur vie quotidienne. »

Yvette Isabelle, présidente du Musée des Ursulines de Trois-Rivières

« Le financement annoncé aujourd'hui permettra à Culture Trois-Rivières de se renouveler et d'atteindre les plus hautes normes de notre industrie dans 2 expositions. Après avoir été vue par plus de 239 000 personnes, l'exposition permanente du musée Boréalis sera complètement renouvelée. L'exposition Ressemble à personne, qui aborde le thème très actuel de la diversité corporelle, attirera particulièrement le public âgé de 8 à 13 ans au Centre d'exposition Raymond-Lasnier et dans les autres institutions muséales québécoises qui accueilleront cette exposition d'art actuel. »

Stella Montreuil, présidente du Musée Boréalis et du Centre d'exposition Raymond-Lasnier

Faits saillants

La somme de 7 099 796 $ est octroyée à des institutions muséales pour 25 projets dans le cadre de l'Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes. Le programme a été ouvert du 31 mai au 12 octobre 2021.







Ce programme vise à :

renouveler ou bonifier la qualité de l'offre muséale au Québec en soutenant la conservation et la mise en valeur des éléments du patrimoine;



augmenter l'accès aux collections sur l'ensemble du territoire;



mettre à niveau technologiquement les expositions permanentes;



développer la dimension éducative des expositions;



favoriser la circulation des œuvres des institutions muséales du Québec grâce aux expositions itinérantes;



accroître la vitalité régionale autour des institutions muséales.

Lien connexe

Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Informations : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388