INSTITUT DES SOURDES-MUETTES : UNE NOUVELLE ÈRE POUR UN SITE EMBLÉMATIQUE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Residia est fière d'avoir été sélectionnée par la Société québécoise des infrastructures (SQI) pour mener le projet de requalification du site de l'ancien Institut des Sourdes-Muettes, situé au 3700 rue Berri, en plein cœur du Plateau-Mont-Royal. Il s'agit d'une étape importante dans la revitalisation de ce site emblématique, en lui redonnant vie à travers un aménagement axé sur la préservation du patrimoine, la construction durable, l'inclusion sociale et l'intégration harmonieuse au tissu urbain.

Un projet porteur de sens pour la collectivité

Le projet proposé par Residia s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement du Québec de favoriser des milieux de vie complets, accessibles et respectueux du patrimoine. À terme, il comprendra une diversité de logements, incluant des unités sociales et abordables, ainsi que des espaces communautaires, des commerces de proximité et des aménagements paysagers durables favorisant la mobilité active.

« Ce projet est à l'image de ce que nous bâtissons, c'est-à-dire, des milieux de vie inclusifs, durables et pensés pour les gens. Le patrimoine sera mis en valeur, et le site sera réimaginé dans le respect de l'identité urbaine du quartier », souligne Charles Duchesne, président de Residia.

Une approche concertée

Residia collaborera étroitement avec la Ville de Montréal, les instances gouvernementales et les citoyens du secteur afin d'assurer un développement harmonieux, exemplaire et porteur pour les citoyens du Plateau-Mont-Royal et de Montréal.

« Ce site a marqué le paysage urbain de Montréal pendant des générations. Nous avons aujourd'hui une occasion unique de revaloriser le site et de construire les ponts entre les générations - un dialogue assumé entre tradition et modernité - à l'image d'une ville qui évolue avec ses citoyen.nes. » conclut M. Duchesne.

À propos

Fondée à Montréal en 2018, Residia - Développement immobilier a pour mission de créer des milieux de vie durables, inspirants et harmonieux. Residia se distingue par une approche centrée sur les personnes, le respect du cadre bâti, la flexibilité dans la conception et une volonté constante d'innover. Elle croit à un immobilier plus humain, connecté et responsable -- au service d'une ville qui évolue avec et pour ses citoyens.

Parmi ses réalisations récentes figurent les projets Giantonio, Lumi, Rosaire dans l'arrondissement de Villeray, ainsi que le projet Galaxie dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

