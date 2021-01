Algorand accueille favorablement la plateforme de technologie financière primée destinée à un écosystème d'utilisateurs en pleine croissance

ZURICH et BOSTON, 7 janvier 2021 /CNW/ - Instimatch Global, la plateforme numérique primée pour les marchés monétaires institutionnels à court terme, et Algorand, une chaîne de blocs de classe mondiale favorisant un échange sans friction sûr et efficace travaillent de concert pour modifier les réseaux de paiement réglementés grâce à des solutions avancées alimentées par la chaîne de blocs. Instimatch et Algorand sont à l'avant-garde des services financiers et des applications futures.

Instimatch Global ouvre la voie à la réinvention des modes conventionnels de fonctionnement des marchés monétaires, principalement par téléphone et par l'intermédiaire de courtiers. Le réseau mondial de la plateforme offre un flux de travail plus efficace, de meilleurs prix et la possibilité de diversifier le risque de contrepartie en reliant les emprunteurs aux prêteurs par voie numérique.

La technologie de la chaîne de blocs de pointe d'Algorand sera complémentaire à celle d'Instimatch, permettant d'ajouter un éventail de nouvelles fonctionnalités et offres axées sur les paiements, les services bancaires islamiques et les technologies réglementaires.

Les emprunts, les prêts et les marchés de change continuent de croître et, avec la mise en œuvre d'une chaîne de blocs avancée, ils peuvent être plus efficients et plus efficaces en tant qu'épine dorsale des économies mondiales. Instimatch est plus que jamais en mesure de réaliser d'énormes gains d'efficience pour ses clients qui traitent actuellement des centaines de milliards de dollars de transactions chaque trimestre.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir conclu ce partenariat stratégique avec Algorand, qui nous permet de tirer parti de la technologie de chaîne de blocs de l'entreprise et d'améliorer davantage notre offre pour nos clients », a déclaré Daniel Sandmeier, président-directeur général d'Instimatch. Il a également ajouté : « La vaste portée de cette collaboration, qui comprend les paiements, les services bancaires islamiques et les technologies réglementaires apportera certainement des progrès importants dans cet espace. Nous avons confiance dans la réussite de ce partenariat, car Instimatch et Algorand partagent la vision d'un financement décentralisé et sans friction. »

« Instimatch et Algorand ont une vision commune de ce qui est nécessaire pour créer des systèmes de marché monétaire et opérations de change qui sont plus efficaces et moins frictionnels que les offres actuelles », a déclaré le directeur de l'exploitation d'Algorand, W. Sean Ford. Nous sommes vraiment enthousiasmés par l'initiative d'Instimatch visant à établir un pont entre les nouvelles offres de services en finance décentralisée (DeFi) et les applications financières traditionnelles. »

À propos d'Instimatch

Instimatch Global est une plateforme numérique primée favorisant le commerce de dépôts en espèces au sein de multiples régions géographiques, secteurs et devises, offrant une profondeur de marché inégalée. Le réseau numérique permet à une communauté mondiale d'emprunteurs et de prêteurs institutionnels, y compris des banques, des sociétés, des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs, des bureaux de la famille, des compagnies d'assurance, des municipalités, etc., de communiquer directement les uns avec les autres et de répondre à leurs besoins de liquidité, le tout dans le cadre pratique et facile à utiliser de la plateforme. En plus des opérations sur les marchés, les utilisateurs peuvent tirer parti du réseau pour établir des liens utiles, tout en diversifiant leurs portefeuilles de prêts et leurs sources de liquidités. Instimatch exerce ses activités à Zurich, à Londres et à Doha, et compte actuellement plus de 130 clients institutionnels dans 20 territoires de compétence. Pour en savoir plus, visitez le https://www.instimatch.ch/ .

À propos d'Algorand

Algorand Inc. a mis au point le premier protocole sans autorisation, en libre accès, et à l'épreuve pure des enjeux de la chaîne de blocs pour la prochaine génération de produits financiers. Cette chaîne de blocs, le protocole Algorand, est une idée originale du cryptographe Silvio Micali, lauréat d'un prix Turing. Entreprise technologique vouée à l'élimination des frictions dans les échanges sur les marchés financiers, Algorand Inc. alimente l'évolution de la finance décentralisée (DeFi) en permettant la création et l'échange de valeur, en proposant de nouveaux outils et services financiers, en apportant des actifs dans la chaîne et en fournissant des modèles de protection de la vie privée responsables. Pour en savoir plus, visitez le www.algorand.com .

