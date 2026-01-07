TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Groupe Somavrac inc. (« Somavrac » ou la « Compagnie »), une entreprise québécoise de premier plan en infrastructures essentielles au service d'industries stratégiques partout au Québec et à travers le Canada, et un consortium mené par Instar Asset Management inc. (« Instar ») et comprenant Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à assurer la continuité, la stabilité et une gestion responsable alors que la Compagnie entame sa prochaine phase de développement.

Fondée à Trois-Rivières par la famille Paquin, Somavrac a connu une croissance soutenue au cours des six dernières décennies pour devenir un acteur clé des chaînes d'approvisionnement régionales et nationales, en particulier le long de la Voie maritime du Saint-Laurent, tout en demeurant étroitement liée aux communautés où vivent et travaillent ses employés.

« Groupe Somavrac a été bâti avec un profond sens des responsabilités envers nos employés, nos partenaires et les communautés que nous servons », a déclaré Marc Paquin, président et chef de la direction de Somavrac. « Après une réflexion approfondie sur l'avenir de l'entreprise, nous avons choisi Instar comme partenaire de confiance afin de bâtir sur notre héritage, de préserver notre culture et de soutenir nos équipes. Avec l'appui d'Instar et de ses co-investisseurs québécois, nous protégerons plus de 500 emplois, maintiendrons nos 12 filiales et renforcerons notre présence au Québec, tout en franchissant une nouvelle étape de notre croissance et en poursuivant notre rôle stratégique dans l'économie québécoise. »

Sous la direction de M. Paquin, Somavrac a développé une expertise approfondie dans l'exploitation d'environnements hautement réglementés, en facilitant les échanges commerciaux, en soutenant le développement industriel et en renforçant les chaînes d'approvisionnement. L'entreprise dessert les secteurs minier, agricole, des pâtes et papiers, des alumineries, des cimenteries, des produits chimiques et du traitement de l'eau grâce à un réseau de 17 sites spécialisés, d'installations d'entreposage en vrac sec et liquide, ainsi que d'infrastructures de distribution et de transport de produits chimiques à valeur ajoutée.

M. Paquin demeurera en poste à titre de président et chef de la direction pendant une période de transition, au cours de laquelle il travaillera en étroite collaboration avec Instar afin d'assurer la continuité et d'identifier son successeur.

Un partenaire aux valeurs communes et à la gestion responsable

Instar fait l'acquisition de l'ensemble du Groupe Somavrac, y compris ses 12 filiales, tout en maintenant le siège social de l'entreprise à Trois-Rivières ainsi que les 500 emplois actuels au Québec et en Ontario. Le partenariat entre Somavrac et Instar honore l'héritage de la famille Paquin en veillant à ce que l'entreprise demeure enracinée au Québec, détenue par des intérêts canadiens et guidée par une vision de gestion responsable à long terme.

Instar est une société canadienne de capital-investissement spécialisée dans la création de valeur à long terme grâce à une gestion responsable d'entreprises essentielles. Elle se distingue par sa culture centrée sur les personnes, sa mentalité de propriétaire et son expérience éprouvée dans l'accompagnement d'entreprises œuvrant dans les secteurs portuaires, de la logistique et des activités connexes au transport, en étroite adéquation avec les réalités opérationnelles de Somavrac et les responsabilités liées à l'exploitation d'infrastructures critiques.

« Groupe Somavrac est une entreprise de grande qualité, dotée d'une culture forte et jouant un rôle essentiel dans l'économie québécoise et canadienne », a déclaré Daniel Perruzza, associé chez Instar. « Notre objectif est de soutenir les équipes afin de bâtir sur les forces de l'entreprise, de saisir de nouvelles occasions de croissance et de faire vivre nos valeurs communes : le respect des personnes, l'excellence opérationnelle, la responsabilité environnementale et une vision à long terme. »

Alignement avec les priorités économiques du Québec

Le partenariat réunit des organisations dont les intérêts sont alignés avec les priorités économiques du Québec, notamment Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ, ainsi que l'appui du gouvernement du Québec par l'entremise du Fonds de développement économique du Québec.

« Aujourd'hui, plus que jamais, le Québec doit s'appuyer sur les forces de ses régions pour stimuler son économie. En soutenant le Groupe Somavrac, notre gouvernement fait le choix de conserver ici le siège social d'un fleuron québécois, des emplois bien rémunérés et essentiels dans plusieurs régions ainsi que le contrôle des activités sur les cours d'eau québécois. C'est primordial pour assurer notre autonomie économique et pour que les décisions stratégiques continuent d'être prises chez nous, au Québec », a déclaré Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie.

« Depuis plus de soixante ans, le Groupe Somavrac génère des retombées substantielles chez nous. Notre gouvernement est fier de soutenir ce partenaire crucial pour plusieurs industries québécoises, tout en contribuant au maintien et à la création de centaines d'emplois régionaux », a déclaré Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Groupe Somavrac est un acteur hautement stratégique dans la logistique de matières essentielles des secteurs miniers, de l'aluminium et de l'agriculture. En prenant une participation dans l'entreprise à cette étape charnière de son histoire, Investissement Québec contribue au maintien de son siège social au Québec et à la préservation de nombreux emplois dans huit régions du Québec, tout en soutenant sa croissance. Cette intervention stratégique illustre parfaitement le rôle que la Société joue pour appuyer les entreprises à fort potentiel et générer un impact concret sur la vitalité économique du Québec », a déclaré Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Ce partenariat s'aligne sur la mission du Fonds, qui est de soutenir des entreprises québécoises générant une valeur économique et sociale durable. Groupe Somavrac est une entreprise bien établie, solidement enracinée au Québec. Dans un contexte de changements structurels de l'économie, préserver des chaînes logistiques robustes au Canada est crucial, et Groupe Somavrac s'impose comme un acteur incontournable de ce secteur clé. En appuyant ce partenariat, le Fonds contribue au développement continu d'une entreprise qui crée des emplois de qualité et soutient la vitalité économique de plusieurs régions du Québec », a déclaré Gilles Poulin, vice-président, Placements privés et investissements d'impact Aérospatiale, infrastructure et transport, au Fonds de solidarité FTQ.

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Valeurs mobilières TD inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif du consortium formé par Instar, Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ, tandis que McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l. a agi à titre de conseiller juridique. PwC Corporate finance inc. a agi à titre de conseiller financier de Somavrac, et Miller Thomson s.e.n.c.r.l a agi à titre de conseiller juridique de la Compagnie.

À propos de Groupe Somavrac

Fondé à Trois-Rivières, Groupe Somavrac est une entreprise québécoise en infrastructures essentielles au service d'industries stratégiques partout au Québec et au Canada. Bâti sur plus de 60 ans par la famille Paquin, le Groupe a développé une expertise approfondie dans l'exploitation d'environnements hautement réglementés et joue un rôle critique dans les chaînes d'approvisionnement régionales et nationales, notamment le long de la Voie maritime du Saint-Laurent. Le succès de Groupe Somavrac repose sur ses équipes et s'appuie sur un engagement à long terme envers la sécurité, la fiabilité, la responsabilité environnementale et l'excellence opérationnelle. Groupe Somavrac a son siège social à Trois-Rivières et compte 12 filiales, réparties sur 17 sites différents et présentes dans 11 villes du Québec et de l'Ontario. Pour en savoir plus : www.groupesomavrac.com.

À propos d'Instar Asset Management inc.

Instar est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises en croissance offrant des produits et solutions essentiels aux communautés du marché intermédiaire nord-américain. Avec environ 3 milliards de dollars en capitaux propres sous gestion, le portefeuille diversifié et en expansion d'Instar comprend des chefs de file de marchés de niche partout au Canada et aux États-Unis, principalement dans les secteurs du transport et de la logistique, de la transition énergétique et de l'environnement. Pour en savoir plus : www.instarinvest.com.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec. Pour en savoir plus : www.investquebec.com.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une source de fierté pour le Québec et accomplit sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds mobilise et engage le Québec en mettant à profit l'épargne-retraite de plus de 816 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 23,0 milliards de dollars au 30 novembre 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et en capital de développement, guidé par la conviction que ses investissements génèrent à la fois un rendement financier et un impact sociétal. Pour en savoir plus : www.fondsftq.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

