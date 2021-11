Édika, expert café, célèbre un jalon important et présente pour l'occasion les Instants Café

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise Édika souligne son 30e anniversaire et présente Instants Café -- 30 ans de passion partagée, un événement gratuit qui rend hommage au passé et s'ouvre vers l'avenir. « Pour souligner notre 30ème anniversaire, nous avions la volonté d'offrir au public québécois amoureux du café un projet rassembleur, stimulant et inspirant. Rapidement s'est imposée l'idée de tables rondes thématiques de passionnés chevronnés, afin qu'à travers leurs échanges se dessinent l'histoire captivante du café au pays, des précurseurs d'hier aux tendances de demain. Le tout dans un format dynamique et agréable à regarder. Grâce à la précieuse collaboration des différents intervenants ainsi que celle de mon équipe, je crois que nous avons réussi le défi.», souligne Didier Reolon, Directeur ventes et marketing chez Édika.

Avec l'humoriste et fervent amateur de café Phil Roy aux rênes de l'animation, ce festival numérique sur 3 jours, les 26, 27 et 28 novembre prochain, met en lumière l'incroyable richesse de l'industrie à travers des tables rondes thématiques. Réunissant en un même lieu quelques-uns de ceux qui la font vivre, rayonner, mais aussi travaillent à la rendre accessible au plus grand nombre, ici, au Québec.

Dans la tasse

Cette première table ronde pendant laquelle les trois panélistes explorent le fameux rabbit hole de l'infusion du café, démystifie techniques, outils et conseils pour permettre d'infuser de créer un café optimal, en tout temps. Les panélistes de cette table ronde sont :

Simon Doyon , physiothérapeute et véritable coffee geek derrière le blogue An Otter Coffee

, physiothérapeute et véritable derrière le blogue Tomas Chevez , co-fondateur de Th3rdwave , répertoire de cafés indépendants et service d'abonnement café en grain

, co-fondateur de , répertoire de cafés indépendants et service d'abonnement café en grain Hind Kaddouri, représentante et barista chez Édika, elle jouit de 18 ans de carrière dans l'industrie

À table !

Puisqu'il existe 1001 façons de consommer son café, cette table ronde vient déconstruire les idées préconçues et renverser les classiques. Les panélistes de cette table ronde sont :

Annie Ferland , nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice du blogue Science & Fourchette

, nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice du blogue Kareen Grondin , spécialiste en création culinaire et collaboratrice de longue date de Ricardo

, spécialiste en création culinaire et collaboratrice de longue date de Max Coubès, mixologue, créateur de la plateforme Ma Buvette et co-auteur de l'Apéro au Québec

Sans filtre

Celle qui clôturera l'événement propose une discussion animée sur la culture du café et ses tendances, passées et à venir. Les panélistes de cette table ronde sont :

Julie Audet , directrice qualité et approvisionnement Saint-Henri Micro Torréfacteur

, directrice qualité et approvisionnement Allison Van Rassel , chroniqueuse à Mordu et copropriétaire deTerroir café

, chroniqueuse à et copropriétaire Sébastien Blondeau , créateur du balado Café Normal et responsable de la série Union Microlots chez Café Union

, créateur du balado et responsable de la série Union Microlots chez Vincent Patrizi , spécialiste contenu chez Édika et formé aux métiers du café à Paris

Curieux, amateur ou passionné de café, cet événement est pour tous. Une tasse de café à la main, rendez-vous sur les plateformes sociales d'Édika les 26, 27 et 28 novembre à 13 h pour ne rien manquer.

Pour vous inscrire à l'événement, c'est ici .

Édika -- 30 ans de café, 30 ans de passion

Dans un monde où le café semble devenir une commodité omniprésente -- et où tout un chacun s'autoproclame expert en la matière -- Édika se distingue avec un respect des traditions et du savoir-faire. Représentant et distribuant sur le territoire québécois des machines à café haut de gamme telles que les Jura (machines automatiques) et les Lelit (machines manuelles), Édika est également fier propriétaire de sa propre gamme de café torréfié localement, les cafés Touché .

À propos d'EDIKA

Les Importations ÉDIKA inc. est une société d'importation-distribution basée à Montréal depuis 1991 et spécialisée dans les machines espressos de qualité supérieure, résidentielles et commerciales. Se donnant comme mission de mettre à disposition des amateurs de café des machines espressos moyennes et haut de gamme fiables et durables, Édika offre un service expérimenté et professionnel, ainsi que des produits consommables sélectionnés tout spécialement pour garantir une expérience de dégustation exceptionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web d'Édika au www.edika.com .

