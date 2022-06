Installation d'une statue de Jean-Jacques Dessalines à la Grande-Rivière du Nord, ville de la jeunesse du père fondateur de la nation haïtienne

MONTREAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - dans une ambiance festive, une statue de Jean-Jacques Dessalines sera installée à la Grande-Rivière du Nord, ville de la jeunesse du père fondateur de la nation haïtienne.

Le retour de l'empereur à sa ville est un mouvement apolitique, une initiative citoyenne du groupe Vision de la Grande-Rivière du Nord réalisée avec du financement des fils et filles de la cité, de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs proches de partout en Haïti et dans la diaspora.

Dans le but de rehausser l'éclat de ces festivités qui s'annoncent haut en couleur, en art et en culture, le grand orchestre Septentrional présentera un concert musical gratuit sur la place Sainte-Rose. Le groupe Anbyans sera également de la fête et de l'animation musicale.

En la circonstance, un te deum sera également célébré en l'église catholique par le Monseigneur Julmice, également natif de la Grande-Rivière du Nord. La télévision nationale d'Haïti et plusieurs autres médias feront le déplacement pour mieux rapporter les célébrations entourant l'inauguration de cette statue de Jean-Jacques Dessalines dans la cité rivenordaise.

C'est un événement d'envergure nationale et internationale, une célébration à la grandeur de l'homme qui a libéré l'humanité de l'esclavage de l'être humain par l'être humain. Tout le monde est invité les 17, 18 et 19 juin à la Grande-Rivière du Nord, en Haïti.

Concernant l'installation à la Grande-Rivière du Nord de la statue du fondateur Jean-Jacques Dessalines, plusieurs personnes sont disponibles pour des entrevues en Haïti, aux États-Unis, au Canada, etc.

