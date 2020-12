MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Instacoin a lancé un nouveau site internet qui permet aux clients d'y vendre leurs Bitcoins directement en ligne. Le nouveau service, nommé Instacoin Direct, fournit aux utilisateurs une carte prépayée Visa® rechargeable à titre de règlement de la vente de la cryptomonnaie, et il inclut la vente de stablecoins.

« Nous avons décidé de créer ce service rapide et simple afin de rendre la vente de cryptomonnaie plus facile pour nos clients. Ils n'ont même pas à quitter leur maison. », indique Michael Lo Verso, président d'Instacoin. « Avec Instacoin Direct, il n'est pas nécessaire d'avoir à se soumettre à une vérification de crédit ou de fournir ses informations bancaires et la carte prépayée est acceptée chez des marchands à travers le monde, et partout où les cartes Visa® sont acceptées. »

Instacoin Direct achète la cryptomonnaie de ses clients à un taux compétitif. Il n'y a aucun frais additionnel pour l'obtention de la carte Visa® prépayée Trucash et tous les frais sont fixés par l'émetteur de la carte.

Une fois qu'un usagé décide quelle cryptomonnaie il/elle désire vendre et de la quantité, le site web requiert qu'un compte client soit créé et que l'identité de l'utilisateur soit confirmée avant d'initier la transaction. La carte prépayée rechargeable est alors envoyée directement au client par la poste, dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables suivant la transaction, dépendamment du lieu de résidence.

Le montant quotidien minimum requis pour une vente est de 100$ CAD et le montant maximum est de 2,500$ CAD, avec une balance maximale permise de 7,500$ CAD sur la carte Visa® prépayée Trucash. Les nouveaux utilisateurs sont restreints à une première vente de 100$ CAD. Présentement, Instacoin Direct permet la vente des cryptomonnaies suivantes sur son site web : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, USD Coin, DAI (Multi-Collateral Dai), TrueUSD, Paxos Standard, Bitcoin Cash, Dash and Ethereum Classic.Bottom of Form

Au cours des prochains mois, Instacoin Direct sera possiblement en mesure d'offrir plus d'options pour la vente de cryptomonnaies, incluant des cartes cadeaux, paiement de factures, transferts d'argent par courriel ou virement bancaire ainsi que des cartes prépayées virtuelles et bons d'achats.

À PROPOS DE NOUS

Instacoin Direct est un service offert par Instacoin Capital Inc., un membre du groupe Instacoin. Instacoin possède et utilise des machines de Bitcoin au Canada et se dédie à la protection et la promotion de Bitcoin et des cryptomonnaies à travers le pays.

