Instacart annonce son expansion au Québec pour servir 90 % des foyers canadiens

L'expérience Instacart en français au Québec est le premier produit lancé par l'entreprise dans une autre langue. Depuis son lancement très réussi, Instacart a vu plus du quart de ses clients québécois choisir le français sur la plateforme. Après l'expansion d'aujourd'hui, Instacart livrera désormais des produits d'épicerie et des articles essentiels de plus de 40 détaillants et 2 400 magasins à travers le Canada. Pour soutenir cette expansion, Instacart prévoit recruter 10 000 acheteurs supplémentaires partout au Canada pour faciliter la livraison des produits essentiels dont les clients canadiens ont besoin.

« Alors qu'Instacart continue d'élargir son offre au Québec et servir de plateforme pour plus de détaillants au Canada, nous sommes ravis d'ajouter H&M, Pharmaprix, Sephora Canada et Bureau en Gros au Marché d'Instacart. Avec l'expansion d'aujourd'hui, 90% des ménages canadiens peuvent maintenant bénéficier de la livraison le jour même d'un plus grand nombre de détaillants qu'ils connaissent, aiment et auxquels ils font confiance », affirme Chris Rogers, vice-président de la vente au détail chez Instacart. « Nous sommes également fiers de permettre à un plus grand nombre de Québécois d'obtenir et se faire livrer rapidement les produits d'épicerie et les articles ménagers essentiels dont ils ont besoin, que ce soit des fournitures de bureau, des produits pour les soins de la peau, des médicaments en vente libre ou des vêtements. »

« Pharmaprix a toujours été une destination de choix pour les clients du Québec, qu'il s'agisse de produits de santé et de beauté ou encore de produits alimentaires ou d'usage courants, et ce afin de faciliter leur quotidien », explique Denis Roy, vice-président, Exploitation chez Pharmaprix. « Ce partenariat avec Instacart, qui s'inscrit dans le cadre de leur expansion au Québec, constitue une alternative pratique additionnelle et permet aux magasins de mieux servir les clients partout où ils ont besoin de nous, que ce soit en personne ou en livrant leurs achats directement à leur porte. »

« Avec le déploiement continu de nouvelles façons de magasiner chez Sephora, nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Instacart dans le marché québécois », affirme Deborah Neff, vice-présidente principale du marketing chez Sephora Canada. « Nous restons engagés à répondre aux besoins évolutifs de nos clients et à leur offrir la flexibilité, la facilité et la commodité de faire des achats comme ils le souhaitent. Nous sommes heureux que nos clients du Québec aient désormais la possibilité de profiter des services uniques d'Instacart. »

« Staples Canada est devenu le premier partenaire détaillant à travailler et à apprendre avec Instacart en 2019, et nous sommes ravis de pouvoir élargir nos options de livraison le jour même avec Instacart pour les clients de Bureau en Gros au Québec », affirme Andrew Go, directeur du numérique et des données chez Staples Canada. « Chaque jour, nos équipes cherchent de nouvelles façons d'offrir un meilleur accès et plus d'options à nos clients omnicanaux, et notre partenariat continu avec Instacart est une excellente façon de fournir une autre option de livraison pratique à nos clients. »

Les Québécois peuvent commencer à magasiner avec Instacart sur le site web www.instacart.ca ou sur l'application mobile en entrant leur adresse et en naviguant vers le détaillant de leur choix; cela inclut maintenant Costco, H&M, Les Aliments M&M, Pharmaprix, Sephora Canada, Bureau en Gros et Walmart. Pour accéder au service en français d'Instacart, les clients doivent définir la langue de leur navigateur Web ou de leur téléphone à français canadien. Un acheteur Instacart s'occupe de récupérer les articles, de les emballer et de livrer la commande au moment prévu par le client, que ce soit dans l'heure qui suit ou à la date choisie par le client. En plus de l'application mobile et du site Web du marché d'Instacart, les Québécois pourront également accéder au service de livraison Instacart sur les plateformes Web et mobile de Bureau en Gros, Costco et Les Aliments M&M, toutes deux alimentées par la technologie d'entreprise d'Instacart.

