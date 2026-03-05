Un nouveau produit intègre la technologie d'éclairage antimicrobien exclusive à 405 nm de Vyv pour éliminer* les bactéries sources d'odeurs

LATHAM, N.Y., 5 mars 2026 /CNW/ - VYV a annoncé aujourd'hui qu'au KBIS 2026, InSinkErator a dévoilé son nouveau produit LEDefense qui intègre la technologie d'éclairage exclusive de 405 nm de Vyv pour éliminer* les bactéries sources d'odeurs, garder les surfaces plus propres et réduire l'accumulation de bactéries (principale cause d'odeur). Les équipes d'ingénieurs des deux entreprises ont travaillé ensemble pour optimiser l'application et satisfaire leurs clients.

« InSinkErator place la barre très haut en matière de performance et de fiabilité dans la cuisine, et cette collaboration apporte un niveau de protection supplémentaire à l'un des endroits les plus utilisés et les plus négligés de la maison », a déclaré Colleen Costello Kristensen, PDG de Vyv. « En intégrant la technologie d'éclairage antimicrobien de Vyv dans ses installations, InSinkErator fournit un éclaire LED toujours allumé qui tue* les germes courants et élimine les bactéries sources d'odeurs dans toutes les activités de la vie quotidienne ».

« VYV a été un partenaire incroyablement réactif », a déclaré Drew Carmichael, Directeur du développement des produits et des affaires chez InSinkErator. « L'équipe d'ingénieurs de VYV est très collaborative et excelle dans la résolution des problèmes. Elle aide InSinkErator à innover et soutient efficacement le développement de la commercialisation. »

La puissance des LED antimicrobiennes sans UV et sans produits chimiques

La technologie 405 nm de Vyv fonctionne dans le spectre de la lumière visible et est conçue pour une utilisation continue autour des personnes, des animaux domestiques et des plantes. Contrairement aux systèmes à base d'UV traditionnels ou aux désinfectants chimiques, la technologie d'éclairage sans UV de Vyv est non toxique, sans résidus et conçue pour les environnements de tous les jours.

Forte d'un portefeuille de plus de 60 brevets dans le monde, la technologie 405 nm exclusive de Vyv s'est avérée efficace contre un large éventail de bactéries, de virus et de champignons*. Cette avancée majeure s'inscrit dans le cadre d'une demande mondiale de solutions antimicrobiennes plus propres et plus durables.

Conçues pour une intégration transparente

Les LED 405 NM exclusives de Vyv sont la seule solution antimicrobienne à diode unique sur le marché, permettant une intégration compacte dans une large gamme d'applications OEM. Outre InSinkErator, Vyv s'associe à des fabricants de produits grand public et commerciaux de premier plan pour améliorer et différencier leurs produits et leurs marques en intégrant une protection antimicrobienne dans des environnements fréquemment touchés, humides et propices aux microbes. L'équipe d'ingénieurs de Vyv travaille en étroite collaboration avec les fabricants pour concevoir des intégrations robustes et performantes qui répondent aux difficultés liées au développement de produits modernes tout en relevant le défi mondial en matière de contrôle des microbes. Les offres de Vyv dépassent la simple technologie discrète, apportant une expertise inégalée en microbiologie, en solutions de soins de santé et en technologie pour aider à concevoir des solutions sur mesure adaptées aux besoins et aux défis des clients.

À propos de Vyv

Basée à Latham, dans l'État de New York et fondée en 2013, Vyv a pour mission de faire la lumière sur les germes, avec une solution plus propre, plus fiable et meilleure pour les individus et la planète. La technologie d'éclairage antimicrobien exclusive de Vyv est sans UV, sans produits chimiques et, contrairement aux autres outils de nettoyage, elle est conçue pour une utilisation continue dans les espaces les plus importants. Conçue pour assurer la propreté des environnements intérieurs du quotidien et des surfaces, la technologie de Vyv a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse et satisfait aux normes internationales pour une utilisation continue et sans restriction autour des personnes, des animaux et des plantes, ce qui en fait une solution idéale pour de nombreux environnements, y compris les applications résidentielles, les établissements de soins de santé, les usines de transformation alimentaire, les sciences de la vie, les écoles et les transports en commun. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.vyv.tech .

À propos de InSinkErator

InSinkErator, dont le siège social est situé à Racine, WI, est le plus grand fabricant mondial de broyeur de déchets à usage domestique et commercial. InSinkErator propose des solutions innovantes pour la cuisine moderne en associant performance avancée et engagement en matière de développement durable. Avec un broyeur, les déchets alimentaires ne finissent plus à la poubelle ni aux sites d'enfouissement. La propreté et la fraicheur des cuisines, c'est InSinkErator. Pour en savoir plus sur les produits InSinkErator, y compris les distributeurs d'eau chaude instantanée, composez le 1-800-558-5700 ou rendez-vous sur le site www.insinkerator.com .

*Compartiment de broyage/bride sous le déflecteur : Les résultats peuvent varier selon la quantité de lumière qui atteint les surfaces dans l'espace où le produit est installé et selon la durée d'exposition. L'éclairage antimicrobien de Vyv n'a pas vocation à remplacer les pratiques manuelles de nettoyage et de désinfection. La désinfection ne fonctionne que lorsque l'appareil est branché et que les voyants LED sont allumés. Les tests contrôlés en laboratoire réalisés sur un virus nu (bactériophage MS2) ont révélé une réduction de 99,985 % en 6 heures sur des surfaces dures. Les tests contrôlés en laboratoire réalisés sur le SRAS-CoV-2 (virus enveloppé) ont révélé une réduction de 98,45 % en 4 heures sur des surfaces dures. Les analyses contrôlées en laboratoire réalisées sur le staphylococcus aureus, la salmonella enterica et l'escherichia coli ont révélé une réduction de plus de 99 % en 24 heures sur des surfaces dures. Prolifération de moisissures (Aspergillus) inhibée (dans des études contrôlées en laboratoire en utilisation prolongée).

