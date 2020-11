La transaction permettrait à insightsoftware d'accroître ses capacités de consolidation financière et de clôture avec l'aide du chef de file reconnu au sein des marchés de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse.

RALEIGH, Caroline du Nord, 10 novembre 2020 /CNW/ - insightsoftware, un fournisseur mondial de solutions de logiciels d'entreprise pour le bureau du directeur financier, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour faire l'acquisition de IDL Group, un important fournisseur de logiciels de gestion du rendement financier. IDL se spécialise dans la consolidation de données financières multisources qui permettent d'éliminer les erreurs de clôture manuelle et de réduire le temps consacré au cycle de clôture. La transaction devrait être conclue avant la fin de l'année, sous réserve du processus d'approbation réglementaire. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

IDL, dont le siège social est situé en Allemagne, offre une vaste gamme de services de gestion du rendement financier, y compris des solutions de logiciels pour la consolidation financière, la planification, la production de rapports et l'analyse. Au service d'un vaste éventail d'industries, IDL travaille de concert avec plus de 1 100 entreprises de taille moyenne et grandes entreprises, dont Altana, Bayerische Landesbank et Novomatic. IDL est un chef de file au sein du marché reconnu par le cabinet européen Business Application Research Center (BARC), selon lequel l'entreprise se classe au premier rang en ce qui concerne les capacités de son portefeuille. L'entreprise fondée en 1990 est appuyée par LEA Partners.

Le bureau du directeur financier doit pouvoir compter sur une consolidation financière rapide et précise. Il est essentiel de pouvoir compter sur des capacités de surveillance de l'ensemble du processus de clôture financière, de production de données de qualité, de compensation intégrée entre sociétés et de consolidation financière. L'acquisition de IDL permet à insightsoftware d'accroître ses capacités de consolidation financière et d'acquérir une solide expertise des exigences propres aux marchés de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse.

L'acquisition permettra également à insightsoftware de renforcer sa présence et d'agrandir sa clientèle en Europe, et de mettre à profit sa stratégie visant à offrir un vaste portefeuille de solutions de premier plan pour les bureaux des directeurs financiers du monde entier. Plus précisément, cette acquisition permettra à insightsoftware d'accroître sa clientèle d'utilisateurs de la plateforme SAP et lui donnera la possibilité d'approfondir ses relations au moyen de solutions complémentaires en matière d'établissement de budget, de production de rapports, d'analyse, et bien plus.

« Les activités mensuelles de consolidation financière et de clôture sont cruciales pour le bureau du directeur financier. Toutefois, dans la plupart des entreprises, il s'agit d'un processus beaucoup trop manuel et sujet aux erreurs. Notre vision cadre parfaitement avec les efforts déployés par IDL pour fournir une aide proactive à ses clients dans le processus de clôture grâce à des capacités de consolidation financière constantes et automatisées, a déclaré Jim Triandiflou, président-directeur général d'insightsoftware. De plus, IDL mise sur une bonne base d'entreprises clientes qui utilisent la plateforme SAP au sein de régions économiques européennes importantes. insightsoftware procurera à ses clients un accès au portefeuille de solutions le plus complet de l'industrie pour le bureau du directeur financier. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire partie d'insightsoftware. IDL et insightsoftware partagent une vision commune d'offrir les meilleurs logiciels de leur catégorie aux bureaux des directeurs financiers, au profit de nos clients, de nos partenaires et de nos employés, a déclaré Bernward Egenolf, fondateur et président-directeur général de IDL Group. Grâce à cette entente, notre croissance dynamique profitera d'un nouvel élan important. »

À propos d'insightsoftware

insightsoftware est un important fournisseur de logiciels de gestion du rendement en entreprise et de communication d'information financière. Nous donnons les moyens aux bureaux des directeurs financiers d'obtenir le meilleur rendement possible au moment de relier les données de l'entreprise entre elles et d'en faire l'analyse en temps réel, favorisant l'établissement de renseignements financiers de qualité supérieure dans l'ensemble de l'entreprise Plus de 25 000 organismes de la planète se fient au portefeuille d'insightsoftware, qui comprend les meilleures solutions de sa catégorie en matière de divulgation, d'analyse, de budgétisation, de prévision, de consolidation et de fiscalité, lesquelles leur permettent de gagner en productivité, en visibilité, en précision et en conformité. Pour en savoir plus, consultez le site insightsoftware.com.

À propos de IDL

IDL est le principal fournisseur de solutions de logiciels pour la gestion du rendement financier. L'entreprise, dont le siège social est situé en Allemagne, possède des bureaux en Autriche, en France et en Suisse. IDL Group se spécialise dans le développement de solutions de logiciels pour la consolidation, la planification, l'analyse et la production de rapports, en plus d'offrir des services-conseils de qualité sur ces sujets. IDL se démarque par la qualité de ses services, son engagement, son professionnalisme et ses innovations technologiques. Depuis le début des années 1990, plus de 1 100 sociétés et entreprises de taille moyenne actives à l'échelle internationale, comme bon nombre d'entreprises du secteur public, font appel aux solutions d'IDL pour atteindre des standards de qualité, réaliser des économies et augmenter leur efficacité dans les domaines des finances et du contrôle de gestion.

