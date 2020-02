insightsoftware annonce l'acquisition de Longview Solutions

L'entente vient appuyer la stratégie de la société, qui consiste à transformer numériquement le bureau du chef des finances; elle accroît les capacités à l'avant-plan du marché de communication de l'information financière, de consolidation, de budgétisation et de planification, et ajoute la déclaration fiscale

RALEIGH, Caroline du Nord, 20 février 2020 /CNW/ - insightsoftware, le chef de file mondial des solutions de production de rapports sur la planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion de la performance de l'entreprise (EPM), annonce aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Longview, un fournisseur de logiciels de planification financière et fiscale. Les modalités de l'entente n'ont pas été divulguées.

Établie à Toronto et comptant des bureaux partout dans le monde, Longview, par ses solutions, permet aux chefs des finances et aux équipes se consacrant aux finances et à la fiscalité des entreprises d'être des leaders stratégiques grâce à des logiciels qui rehaussent la planification, la consolidation, la déclaration fiscale et l'analyse à partir de procédés sous-jacents de collecte de données. La société soutient plus de 100 000 utilisateurs de 700 entreprises clientes répartis dans plus de 100 pays. Servant un éventail diversifié d'industries, allant des services financiers, de la technologie, des biens de consommation courante et de l'énergie en passant par les études supérieures, la construction et les procédés industriels, Longview travaille avec des entreprises de premier ordre, dont Deloitte, Samsung, Shell, BMW, Vodafone, Hasbro et bien d'autres.

L'acquisition vient renforcer la présence mondiale d'insightsoftware et augmenter son nombre de clients pour mettre en œuvre sa stratégie, laquelle consiste à offrir des solutions à l'avant-plan du marché qui automatisent et simplifient les exigences complexes de nature financière et opérationnelle qui visent le bureau du chef des finances. Comme le volume et la complexité des données augmentent de manière exponentielle, les clients d'insightsoftware apprécieront particulièrement le fait de pouvoir se relier aux données de consolidation, de clôture et de fiscalité afin de les comprendre, de manière à ce que l'ensemble de l'organisation jouisse d'une meilleure intelligence financière.

L'acquisition de Longview marque aussi la venue d'insightsoftware au sein du marché de la fiscalité d'entreprise, soit un secteur en forte croissance. En effet, les sociétés multinationales cherchent à automatiser la collecte, l'analyse et la production de rapports relativement aux implications fiscales propres à divers pays pour améliorer la rentabilité et la prise de décisions stratégiques. À titre d'exemple, les multinationales clientes se servent de la solution OTP (Operational Transfer Pricing) de Longview à des fins d'évaluation et d'analyse de scénarios pour ensuite établir, exécuter et gérer les transactions interentreprises et optimiser l'incidence fiscale dans l'ensemble des activités menées au sein des différentes compétences fiscales.

« Notre clientèle et les membres de mon équipe ont multiplié les réussites en collaborant avec Longview dans le cadre de projets d'amélioration des processus au cours des 10 dernières années », déclare Scott Hice, associé et leader de la pratique nationale, ingénierie du rendement fiscal, à BDO USA, LLP. « Alors que Longview se joint à insightsoftware, nous sommes persuadés que les possibilités seront plus nombreuses grâce aux ressources et à la portée accrues. Nous pouvons désormais offrir à nos clients un plus grand nombre des solutions financières et fiscales dont ils ont besoin, et ce, depuis un seul et unique fournisseur. »

« Pendant que la transformation numérique révolutionne d'autres secteurs pour le compte des entreprises mondiales, le bureau du chef des finances reste confronté à des processus fragmentés et inefficaces pour la production de rapports liés aux données financières, opérationnelles et fiscales », déclare Mike Lipps, chef de la direction à insightsoftware. « Le fait que Longview mette l'accent sur la création des "finances connectées" s'aligne sur notre vision, qui consiste à fournir aux équipes des finances des solutions intelligentes qui automatisent, accélèrent et visualisent les procédés bout en bout de gestion financière afin de permettre la prise de décisions stratégiques mieux informées, en temps réel. »

« Nous sommes fiers de l'équipe, des solutions et de la clientèle que Longview a établies au cours des 25 dernières années en se fondant sur le principe que le personnel affecté aux finances pourrait disposer d'un véritable avantage concurrentiel grâce aux connaissances approfondies essentielles que nous dégageons depuis des points de données à la fois vastes et disparates », soutient Mark Hatton, chef de la direction à Longview. « La réunion avec insightsoftware accélère et élargit cet avantage, nos clients ayant désormais accès à l'ensemble de son portefeuille de solutions intelligentes et automatisées pour la production de rapports, l'analyse et la budgétisation, lesquelles offrent des vues granulaires très précises et des constatations sans précédent, en temps réel, provenant des données. Ces solutions relient plus de 140 ERP et EPM et conviennent aux entreprises de toutes tailles et issues de n'importe quelle industrie. »

Ayant son siège social à Raleigh, en Caroline du Nord, et menant ses activités dans 17 pays, insightsoftware a l'appui de TA Associates, Genstar Capital et ST6 Partners.

À propos d'insightsoftware

insightsoftware est un important fournisseur de logiciels de gestion du rendement en entreprise et de communication d'information financière. Nous permettons au personnel du bureau du chef des finances de prendre connaissance, en temps réel, des données de l'entreprise et de les comprendre. Ce faisant, ces gens profitent de manière proactive d'une plus grande intelligence financière dans l'ensemble de l'organisation. C'est ainsi que fonctionnent les meilleures équipes dédiées aux finances. Plus de 25 000 organismes de la planète se fient au portefeuille d'insightsoftware, qui comprend les meilleures solutions de sa catégorie en matière de divulgation, d'analyse, de budgétisation, de prévision, de consolidation et de fiscalité, lesquelles leur permettent de gagner en productivité, en visibilité, en précision et en conformité. Visitez le insightsoftware.com pour obtenir plus d'information.

À propos de Longview

Longview crée des logiciels pour entreprises qui relient les aspects financiers et procurent un avantage concurrentiel aux organisations. Des centaines de milliers de chefs d'entreprise des sociétés Global 2000 qui mènent leurs activités dans plus de 150 pays tirent parti de Longview sur une base quotidienne pour prendre, en toute confiance, des décisions commerciales stratégiques et immédiates. Longview rehausse la planification, la consolidation, la déclaration fiscale et l'analyse à partir de données recueillies et en validant les processus d'affaires stratégiques. Avec plus de 25 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine que Longview conjugue à ses plates-formes à la fine pointe de la technologie établies in situ ou dans le nuage informatique, la société offre la solution de gestion du rendement la plus robuste et la plus innovatrice qui se trouve sur le marché. Longview est une société mondiale ayant son siège social à Toronto, au Canada. Elle compte des bureaux partout dans le monde. Consultez notre site Web pour en savoir plus : www.longview.com.

