La nouvelle approbation permet l'entrée de la plateforme Exablate de pointe au Canada, élargissant l'accès à des soins améliorés pour les personnes vivant avec des tremblements essentiels

HAIFA, Israël et MIAMI, le 5 févr. 2026 /CNW/ -- Insightec, une entreprise mondiale de soins de santé qui se consacre à l'utilisation d'ultrasons focalisés pour transformer les soins aux patients, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une licence d'instrument médical de Santé Canada pour son système Exablate® Prime. Approuvée précédemment par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, cette approbation élargit l'accès aux traitements par ultrasons focalisés sans incision et guidés par résonance magnétique, offrant un soulagement aux patients canadiens vivant avec des tremblements essentiels.

Exablate Prime, Insightec’s next-generation MR-guided focused ultrasound system with an enhanced user interface and features designed to improve procedure efficiency, has received a Medical Device License from Health Canada.

Le système Exablate Prime s'appuie sur le succès de son prédécesseur et a démontré des procédures de plus courte durée grâce à des flux de travail et à du matériel efficaces. Le système est doté d'une interface utilisateur plus intuitive avec des flux de travail guidés et des étapes automatisées qui simplifient la planification. Les algorithmes intelligents et les options de visualisation raffinées fournissent des renseignements améliorés qui peuvent mieux orienter la prise de décision clinique. D'autres améliorations, y compris le renforcement de la cybersécurité et de la planification à distance, favorisent un flux de travail clinique plus fluide et plus productif. Cette approbation élargit également la compatibilité avec les systèmes d'IRM. Le système Exablate Prime est maintenant disponible avec certains systèmes d'IRM de Philips, en plus de GE et de Siemens, dans plusieurs centres de traitement partout au Canada.

« Cette licence d'instrument médical de Santé Canada marque une étape importante dans l'élargissement de l'accès aux traitements ciblés par ultrasons focalisés de pointe pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de tremblements essentiels au Canada », a déclaré Maurice R. Ferré, M.D., chef de la direction et président d'Insightec. « En offrant le système Exablate Prime à un plus grand nombre de centres de traitement, nous visons à soutenir les cliniciens grâce à une plateforme améliorée et à aider un plus grand nombre de patients à accéder à des options de traitement sans incision aujourd'hui, tout en continuant de faire progresser les traitements ciblés par ultrasons focalisés pour l'avenir. »

L'échographie ciblée est réalisée en une seule procédure ambulatoire, de nombreux patients profitant d'une amélioration immédiate et de complications minimales ou nulles. À ce jour, plus de 30 000 patients ont été traités au moyen de la technologie Exablate d'Insightec pour une variété de troubles du mouvement dans 214 centres à travers le monde.

À propos d'Insightec

Insightec est une entreprise mondiale de soins de santé qui crée la prochaine génération de soins aux patients en exploitant la puissance thérapeutique de l'énergie acoustique. La plateforme Exablate Neuro de l'entreprise met l'accent sur les ondes sonores, guidées en toute sécurité par l'IRM, pour fournir un traitement aux patients atteints de tremblements essentiels réfractaires aux médicaments et de la maladie de Parkinson*. Des recherches pour des applications futures dans le domaine des neurosciences sont en cours en partenariat avec des établissements universitaires et médicaux de premier plan. Insightec a son siège social à Haifa, en Israël et à Miami, et exploite des bureaux à Dallas, au Texas, à Francfort, en Allemagne, à Shanghai et à Tokyo.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X ou visitez insightec.com. Pour obtenir des indications détaillées propres à chaque pays, consultez le site https://insightec.com/regulatory-approvals/.

Énoncés prospectifs :

Le présent document contient des énoncés prospectifs concernant, entre autres, les plans, les attentes et les événements futurs. Dans certains cas, vous pouvez identifier des énoncés prospectifs par des termes comme « peut », « pourrait », « sera », « serait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « projeter », « viser à », « potentiel », « continuer », « en cours », ou la forme négative de ces termes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements mis à la disposition d'Insightec à la date de l'énoncé. Tous les énoncés prospectifs écrits ou oraux attribuables à Insightec sont assortis de cette mise en garde. Insightec n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif pour refléter tout changement dans les circonstances ou les attentes d'Insightec.

« Exablate », et « Exablate Neuro », ainsi que le logo « INSIGHTEC », qu'il soit utilisé seul ou en lien avec le mot « Insightec », sont des marques de commerce protégées d'Insightec.

