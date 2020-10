« CBC est ravie d'assister aujourd'hui à l'inscription d'Everest à la HKEx », a déclaré Fu Wei, président-directeur général de CBC Group et président d'Everest Medicines. « Il ne s'agit pas seulement d'une étape importante pour Everest, mais aussi pour CBC. Nous avons fondé l'entreprise avec une vision et une volonté de bâtir et de faire croître Everest, et de la transformer en une plateforme biotechnologique novatrice. Nous sommes extrêmement fiers de ce que l'entreprise a réussi à accomplir en seulement trois ans. La gamme de médicaments issus de la recherche d'Everest a le potentiel de faire progresser et de révolutionner les traitements en oncologie, troubles auto-immuns, maladies cardio-rénales et maladies infectieuses. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à les soutenir alors qu'ils cherchent à transformer l'industrie florissante de la biotechnologie en Chine. »

Depuis la création d'Everest en 2017, CBC a joué un rôle essentiel dans la gestion et les opérations de l'entreprise, en réunissant une équipe de gestion des activités commerciales, de la réglementation et du développement clinique de calibre mondial, tout en appuyant le développement commercial de bout en bout de l'entreprise.

À ce jour, Everest a réalisé des progrès remarquables en mettant sur pied un solide portefeuille de huit médicaments prometteurs au stade clinique de grande valeur qui possèdent un potentiel commercial important en Chine et dans d'autres marchés asiatiques.

En plus d'Everest, CBC a pris un incroyable élan en 2020 :

Cofondée par CBC, la société biopharmaceutique axée sur l'immunologie a été inscrite au Nasdaq en janvier, devenant ainsi la première société biotechnologique chinoise à être inscrite en bourse aux États-Unis depuis 2017. Plus récemment, le 4 septembre, I-Mab a conclu une entente de partenariat mondial avec AbbVie (ABBV.US), une société biopharmaceutique axée sur le recherche de renommée mondiale, pour le développement et la commercialisation du lemzoparlimab (aussi connu sous le nom de TJC4), un anticorps monoclonal anti-CD47 novateur découvert et développé par I-Mab pour le traitement de divers cancers. La valeur potentielle de l'entente s'élève à près de 3 milliards de dollars américains, établissant ainsi un record pour le transfert d'intérêts dans de nouveaux produits pharmaceutiques novateurs de la Chine vers le reste du monde. NiKang Therapeutics : NiKang, une société de biotechnologie novatrice créée par CBC et axée sur les petites molécules médicinales, a annoncé l'achèvement d'un cycle de financement de série B de 50 millions de dollars américains. Plus tôt en avril, NiKang a également conclu un partenariat de développement et de commercialisation concernant un nouveau traitement des maladies antivirales en Chine, dans le cadre duquel NiKang est admissible à recevoir une rémunération de plus de 100 millions de dollars américains, en plus des redevances sur les futures ventes nettes de produits.

Chef de file de la fourniture de dispositifs médicaux pour des chirurgies minimalement invasives en Chine, Anrei est le véhicule d'acquisition de CBC pour l'intégration du marché de la chirurgie. Les revenus d'Anrei ont été multipliés par six, et son revenu net, par 15 depuis son acquisition par CBC à la fin de 2016. En juillet 2020, Anrei a terminé avec succès un cycle de financement pré-PAPE à une évaluation mixte d'environ 1,7 milliard de yuans (environ 240 millions de dollars américains), avec le soutien de GL Capital et de CICC, entre autres. R-Bridge Healthcare Fund : CBC a amassé le premier fonds de crédit privé de 300 millions de dollars américains destiné uniquement à fournir un financement alternatif et non dilutif aux sociétés de soins de santé, et soutenu par des redevances, des intérêts sur les revenus et d'autres flux de trésorerie générés par la vente de produits et services de soins de santé en Chine élargie.

À propos de CBC Group

Le CBC Group (anciennement C-Bridge Capital) est l'une des sociétés d'investissement les plus importantes et les plus actives dans le domaine des soins de santé en Asie. Elle concentre ses activités sur les possibilités de création de plateformes et de rachat dans trois domaines clés du secteur des soins de santé, soit les produits pharmaceutiques et la biotechnologie, la technologie médicale et les services de santé. L'approche opérationnelle intensive de CBC permet aux ardents défenseurs du secteur des soins de santé d'apporter des changements transformateurs favorisant une croissance durable à long terme, de répondre aux besoins médicaux non satisfaits et d'améliorer continuellement le niveau de vie et la qualité des soins en Chine et dans le reste de l'Asie. Fondée en 2014, CBC dispose d'une solide équipe de professionnels de l'investissement, des soins de santé et de la gestion de portefeuille à Singapour, Shanghai, Beijing, Hong Kong et New York. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.cbridgecap.com.

