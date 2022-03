NEWPORT BEACH, Californie, 15 mars 2022 /CNW/ - Crown Sterling Limited LLC, un fournisseur de solutions de chiffrement et d'actifs numériques, annonce que son jeton utilitaire, le Crown Sovereign (CSOV), sera inscrit à la bourse Changelly Pro le 14 mars 2022. Changelly Pro est un service instantané de bourse de cryptomonnaie non dépositaire qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptomonnaies.

Soutenu par un protocole de sécurité de la chaîne de blocs à résistance quantique, le jeton CSOV permet aux détenteurs de jetons d'employer la révolution pour la souveraineté des données personnelles et d'y participer grâce à la nouvelle technologie de Crown Sterling tout au long des années 2022 et 2023. « Nous sommes ravis de constater l'utilité croissante de nos jetons, du chiffrement à la messagerie à résistance quantique, en passant par la collection de jetons non fongibles et la compression mathématique/le stockage décentralisé. Grâce au jeton CSOV, les consommateurs pourront utiliser leurs propres actifs numériques comme des jetons non fongibles, y compris les données », a déclaré Robert Grant, chef de la direction et fondateur de Crown Sterling.

Sachant que les données deviennent l'actif le plus précieux en cette ère numérique, le jeton CSOV est un outil qui permettra aux individus de protéger, contrôler et monétiser leurs données, à une époque où les grandes entreprises technologiques - à peine réglementées - font loi tout en étant vulnérables. Pour en savoir plus sur le jeton CSOV et les autres offres technologiques de Crown Sterling, joignez-vous à la communauté sur Telegram et suivez-nous sur Twitter .

À propos de Crown Sterling Limited LLC

Crown Sterling est un pionnier des technologies de souveraineté des données personnelles et le premier à mettre en œuvre le système de chiffrement de la clé bloc une fois à résistance quantique comme option pour la fonction de transition d'état d'une chaîne de blocs, qui est le flux de traitement des transactions sur un réseau. Le jeton Crown Sovereign (CSOV), un jeton utilitaire à résistance quantique, permet aux utilisateurs d'être partie prenante au sein de la vaste gamme de produits offerts, incluant la cryptographie et les jetons non fongibles à résistance quantique, ainsi qu'à d'autres technologies futures de compression. Crown Sterling se réjouit à l'idée de devenir la principale plateforme de gestion des données et des actifs numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.crownsterling.io/ .

