« Generate est assurément le meilleur partenaire pour Insception et Cells for Life au Canada, compte tenu de son leadership industriel et scientifique, a déclaré Brent Dennison, chef de la direction d'Insception. Le grand avantage pour nos clients sera notre collaboration avec l'équipe scientifique de Generate, laquelle mène des développements passionnants dans les applications thérapeutiques utilisant des cellules souches néonatales. Cela apporte une valeur importante à plus de 100 000 familles canadiennes qui ont mis en banque les cellules souches de leurs enfants auprès de notre groupe. » M Dennison a noté que les clients et les professionnels de la santé continueront de travailler avec l'équipe canadienne du groupe Insception. Insception et Cells for Life traitent et conservent les cellules souches néonatales dans les installations ultramodernes d'Insception, à Toronto.

« Les cellules souches néonatales ont des propriétés uniques qui en font une source biologique privilégiée pour un nombre croissant de maladies, a déclaré Jaime Shamonki, MD, médecin en chef chez Generate. Le groupe Insception et CBR ont mené de nombreux essais cliniques sur les utilisations du sang de cordon et des cellules dérivées des tissus. Maintenant qu'Insception s'est joint à la plus grande banque de cellules souches néonatales aux États-Unis, nous avons créé une infrastructure mondiale pour la recherche et la fabrication de cellules souches néonatales afin d'alimenter cette catégorie de thérapies en plein essor. »

Les cellules souches dérivées du cordon ombilical ont de nouvelles utilisations émergentes en médecine régénérative en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires, immunomodulatrices et réparatrices de tissus. Le groupe Insception et Generate mènent des activités de recherche et développement sur des thérapies cellulaires dérivées du sang et des tissus du cordon ombilical grâce à des partenariats avec des institutions universitaires et des entreprises de biotechnologie de premier plan. Plus récemment, le groupe Insception a contribué à établir un essai clinique évaluant l'utilisation du sang du cordon ombilical pour les bébés prématurés à risque de dommages neurologiques, alors que Generate a mis en place une banque de tissus biologiques pour faciliter les études expérimentales sur la COVID-19 aiguë et persistante en utilisant des cellules souches néonatales grâce à son vaste réseau de partenaires de recherche.

*Cette transaction est encore en attente de l'approbation de la Commission d'examen de l'investissement étranger (FIRB) d'Australie, qui régit le groupe Cell Care.

À propos de Generate Life Sciences

Generate Life Science Inc. est une société du secteur des sciences de la vie qui contribue à la croissance et à la protection des familles grâce à des services de reproduction, de cellules souches néonatales, de dépistage génétique, de dispositifs médicaux et de technologies des soins de santé. Nous servons les familles depuis la préconception jusqu'après la naissance. Nos marques -- CBR® (Cord Blood Registry®), California Cryobank®, Donor Egg Bank USA™, NW Cryobank®, ReadyGen®, Kitazato USA®, et Donor Application™ -- sont des chefs de file pionniers qui ont aidé près d'un million de familles. Generate, dont le siège social est à Los Angeles, exploite des installations à Tucson, à New York, à Boston, à Palo Alto et à Rockville (Maryland). Generate est une société de portefeuille de GI Partners, une société privée d'investissement établie à San Francisco.

À propos d'Insception Biosciences Inc.

Insception Biosciences Inc. fait partie du groupe Cell Care qui englobe Insception Lifebank, Cells for Life et la banque publique Victoria Angel au Canada ainsi que Cell Care en Australie. Le groupe combiné est l'une des dix plus grandes entreprises du secteur au monde, avec plus de 200 000 échantillons de sang et de tissus de cordon conservés. Le groupe Cell Care a investi dans des essais cliniques portant sur l'incidence du sang du cordon autologue dans le diabète de type 1, le sang du cordon de la fratrie dans la paralysie cérébrale et appuie la recherche sur les technologies d'expansion depuis plusieurs années. Avant l'acquisition, le groupe Cell Care était une entreprise financée par CPE Capital, une société de placement privée établie à Sydney, en Australie. Pour plus d'information, visitez www.insception.com.

Personne-ressource pour les médias

Azeem Zeekrya

HDMZ

[email protected]

312 506-5244

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=NpN91UtVQKs

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075455/Generate_Life_Sciences_Stacked_Logo.jpg

SOURCE Generate Life Sciences

Liens connexes

https://generate.com/