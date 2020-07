Inquiétude grandissante dans les régions du Québec à la suite de la suspension indéfinie des dessertes d'Air-Canada

ST-ISIDORE, QC, le 30 juin 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois des aéroports (« le Réseau ») s'interroge sur sa capacité à reprendre les activités en région dans le futur à la suite de l'annonce d'Air Canada aujourd'hui de suspendre indéfiniment les dessertes régionales et de fermer des escales au Québec. Le service aérien en région est plus que jamais menacé et le Réseau interpelle les gouvernements provincial et fédéral afin de protéger les actifs des aéroports régionaux et ainsi permettre un redémarrage éventuel des opérations.

Les aéroports régionaux ont connu une interruption presque complète de leurs activités depuis mars en raison de la COVID-19 et leur situation financière est critique. L'abandon pour une période indéfinie des dessertes régionales à l'exception de Montréal, Sept-Îles et Saguenay et la fermeture des escales à Gaspé, Baie-Comeau, Mont-Joli et Val-d'Or laisse planer une incertitude complète quant à une reprise possible des activités. En effet, comme l'a déjà indiqué Air Canada, le rétablissement du transport aérien pourrait prendre un minimum trois ans.

« Comment pouvons-nous espérer une reprise alors que nos revenus ont disparu et que le principal transporteur, Air-Canada, délaisse maintenant nos régions pour une période indéterminée ? Les gouvernements doivent agir rapidement pour permettre de maintenir nos aéroports régionaux qui représentent un vecteur de développement économique essentiel. Nous demandons une action responsable et urgente pour sauvegarder nos équipements et les emplois qui s'y rattachent. »

-Anne Morin, présidente du conseil d'administration du Réseau québécois des aéroports

