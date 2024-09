Inquiétude de dérapages potentiels suite à une nouvelle réglementation de la Ville de Saint-Lambert

SAINT-HYACINTHE, QC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - L'Association des services en horticulture ornementale (ASHOQ) se questionne pourquoi certaines municipalités sentent le besoin de réglementer plus sévèrement l'application de pesticides sur leur territoire, alors que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) régit déjà l'encadrement des pesticides au Québec et a publié une version révisée du Code de gestion des pesticides en 2023.

C'est le cas de la Ville de Saint-Lambert, qui a voté le 16 septembre dernier un règlement prévoyant un encadrement encore plus sévère que Québec sur l'usage des pesticides, biologiques ou non, sur son territoire. Or, le Code de gestion des pesticides de Québec offre déjà un cadre scientifique sur la façon d'utiliser ces produits sans nuire à l'environnement.

En interdisant l'utilisation des biopesticides permis par Québec, certains citoyens pourraient être contraints de recourir à des solutions inefficaces, voire illégales ou toxiques, entraînant l'effet contraire escompté par la Ville. Déjà, on a vu, depuis quelques années, l'apparition sur les réseaux sociaux de groupes de citoyens cherchant à contourner la loi en ce sens et à se procurer des produits interdits au Québec. L'ASHOQ s'inquiète que ce nouveau règlement contribue à accroître ce phénomène et entraine l'utilisation inappropriée de produits phytosanitaires interdits par des personnes ne disposant pas des connaissances requises.

Les membres de l'ASHOQ favorisent la lutte intégrée pour gérer les organismes nuisibles, combinant les méthodes préventives, culturales, d'amélioration des sols, et, en dernier recours, l'utilisation de pesticides à faibles risques, dont des produits biologiques, comme le prévoit l'actuel Code de gestion des pesticides. Ils sont d'ailleurs certifiés par le gouvernement provincial pour le faire.

Les végétaux dans les zones urbaines sont souvent soumis à des conditions de stress plus intenses que dans leur milieu naturel, telles que la pollution, des sols pauvres, le piétinement et la chaleur. En cas d'urgence d'intervenir, les biopesticides et autres pesticides de faibles impacts demeurent des outils efficaces pour préserver les végétaux et leur permettre de demeurer en santé, assurant une contribution positive tant pour l'environnement que pour l'économie et la qualité de vie des citoyens.

Les biopesticides, autorisés par les législations fédérales et provinciales, permettent une gestion durable des ravageurs tout en réduisant le risque de développement de résistances aux traitements plus agressifs. Ceux-ci sont souvent dérivés de sources naturelles, et ils sont conçus pour cibler spécifiquement certains ravageurs sans nuire aux autres espèces, ce qui permet de préserver la biodiversité. Leur utilisation permettrait aux citoyens de Saint-Lambert de maintenir un écosystème sain et équilibré, tout en limitant les impacts négatifs sur les insectes bénéfiques comme les pollinisateurs. C'est pourquoi l'ASHOQ ne comprend pas la décision de la Ville de bannir les biopesticides et craint les répercussions d'une telle réglementation sur le patrimoine horticole et l'environnement sur son territoire.

L'ASHOQ réitère sa volonté de travailler avec la Ville de Saint-Lambert afin de trouver des solutions durables à la protection des végétaux. Aussi, elle suggère à la Ville de faire une sensibilisation de la population quant aux méthodes alternatives qu'elle préconise pour aider ses citoyens à préserver leur patrimoine horticole auquel ils sont profondément attachés.

L'Association de services en horticulture ornementale du Québec, ASHOQ, regroupe des professionnels de l'entretien des espaces verts répartis sur l'ensemble du territoire québécois. Ils proposent à la population générale et aux institutions des services d'entretien durable des pelouses, des arbres et des arbustes.

