Inovia clôture un fonds de démarrage de 325 M$ US

Le Fonds de Capital de Risque Inovia V poursuit la stratégie de la firme qui soutient déjà des dizaines d'entreprises technologiques en croissance.

Le fonds a déjà commencé à déployer du capital en dirigeant les récentes rondes de financement de Signal 1 et de Flare.

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Inovia Capital annonce aujourd'hui qu'elle a levé 325 M$ US pour son cinquième fonds de démarrage, la plus récente étape dans sa mission de bâtir des entreprises mondiales et durables qui contribuent à l'essor de l'écosystème technologique canadien.

Le fonds, qui a bénéficié d'un fort soutien de la part de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants, appuiera les entreprises en technologie qui aspirent à devenir des chefs de file dans leur catégorie. Sa clôture porte le capital total sous gestion d'Inovia à 2,2 G$ US.

« Avec ce nouveau fonds, nous poursuivrons la stratégie éprouvée qui nous a permis d'appuyer plusieurs champions technologiques depuis 2007, » a déclaré Magaly Charbonneau, associée chez Inovia. « Grâce à notre équipe en croissance et à notre réseau de conseillers à travers le monde, nous continuerons de soutenir les entrepreneurs tout au long de leur parcours. »



Inovia, qui célèbre son 15e anniversaire cette année, est le plus important investisseur dans des entreprises en démarrage au Canada. Depuis le début de l'année 2021, l'entreprise a levé trois nouveaux fonds totalisant plus de 1 G$ US, ce qui témoigne de son engagement envers les entrepreneurs en technologie.

Avec deux fonds de croissance, un fonds de continuité et une équipe grandissante d'experts et d'ex-entrepreneurs, la firme est très bien équipée pour appuyer les entreprises de la phase de démarrage à l'introduction en bourse, et au-delà. Rewind, Clearco et Snapcommerce ne sont que quelques exemples d'entreprises du portefeuille de démarrage d'Inovia qui sont également appuyées par les fonds croissance de la firme pour conquérir leurs marchés respectifs.

« La transformation numérique s'accélère dans les industries traditionnelles, stimulée par l'évolution continue de nos habitudes de vie et de travail, » a déclaré Shawn Abbott, associé chez Inovia. « Le réseau d'Inovia nous permet de découvrir de grands entrepreneurs du Canada et d'ailleurs; notre engagement à aider ces derniers à devenir des leaders de leur catégorie est plus fort que jamais. »

Inovia a déjà commencé à investir les capitaux du Fonds de Capital de Risque Inovia V. La firme a mené la ronde de financement de démarrage de 10 M$ US de Signal 1, une startup dans le secteur de la santé qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire quels patients hospitalisés sont les plus à risque. Elle a également mené la ronde de financement de série A de 9,5 M$ CA de Flare, un leader en cybersécurité qui permet aux organisations de protéger leurs données, leurs ressources financières et leur réputation.

À propos d'Inovia Capital

Inovia Capital est une firme de capital de risque qui s'associe à des entrepreneurs pour bâtir des entreprises mondiales et durables. Forte de sa mentalité entrepreneuriale, l'équipe soutient les entrepreneurs à plusieurs étapes de leur parcours, et leur offre du mentorat et un accès à un réseau international. Inovia gère plus de 2,2 G$ US et opère à Montréal, Toronto, Calgary, San Francisco et Londres. Pour plus d'informations, visitez inovia.vc/fr.

