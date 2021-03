Le Fonds de Croissance iNovia II, s.e.c s'appuie sur le succès du premier fonds de croissance de la société, de 400 M$ US, annoncé en février 2019. Il investira dans des entreprises novatrices aux ambitions internationales basées surtout au Canada, mais également aux États-Unis et en Europe, où Inovia est de plus en plus présente. En plus de fournir du capital de risque et de croissance à toutes les étapes de développement d'une entreprise, Inovia se démarque par l'accompagnement qu'offrent ses dirigeants aux fondateurs.

« Notre bilan en matière de création de fleurons technologiques au Canada et en Europe continue de s'étoffer, explique Patrick Pichette, associé chez Inovia Capital. Nous offrons à nos entrepreneurs un accès à des réseaux uniques ainsi que de l'expertise et du soutien opérationnel afin de les aider à réaliser leurs ambitions internationales. »

Depuis le lancement de son premier fonds de croissance, Inovia a investi dans des entreprises qui dominent leur créneau comme Lightspeed (NYSE:LSPD), AppDirect, Sonder, Hopper, AlayaCare, WorkJam, Forward, Snapcommerce et Symend.

« Savoir attirer et retenir de grands talents est essentiel à la réussite de toutes nos entreprises en croissance. Nous mettons donc les bouchées doubles pour renforcer notre programme canadien de talents à distance, afin de répondre aux besoins de nos fondateurs, ajoute Dennis Kavelman, associé chez Inovia Capital. Nous insistons également sur l'importance d'avoir des équipes diversifiées et d'excellents conseils d'administration pour en arriver à des décisions qui accéléreront la croissance. »

Le nouveau fonds de croissance est dirigé par les trois mêmes associés, soit Chris Arsenault, Dennis Kavelman et Patrick Pichette. « La clôture du Fonds de Croissance iNovia II, s.e.c. est une belle réalisation pour nous. Les succès de nos fondateurs à l'échelle internationale sont impressionnants. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur nos partenaires de longue date, mais sommes aussi ravis d'accueillir de nouveaux investisseurs qui partagent notre vision d'appuyer le développement d'entreprises technologiques mondiales », souligne Chris Arsenault, associé chez Inovia Capital.

L'une des rares sociétés de capital de risque canadiennes capables d'accompagner les entreprises dans toutes les étapes de leur croissance, Inovia Capital a investi plus de 750 M$ US dans 100 entreprises ayant mobilisé plus de 3,5 G$ US et employant plus de 10 000 personnes dans le monde.

À propos d'Inovia Capital

Inovia Capital est une société de capital de risque qui s'associe à des entrepreneurs audacieux prêts à bâtir des entreprises technologiques au succès mondial et durable. Elle accompagne ses entrepreneurs en leur offrant un programme de mentorat ciblé à long terme, l'accès à un réseau mondial de talents et un soutien stratégique à leur expansion internationale. De ses bureaux de Montréal, Toronto, Calgary, San Francisco et Londres, Inovia Capital gère plus de 1,5 G$ US de fonds de démarrage et de croissance. Pour en savoir plus : inovia.vc.

