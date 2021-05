Inondations - Une aide financière pour les villes de Mascouche et de Terrebonne

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 796 625 $ en soutien aux villes de Mascouche et de Terrebonne afin d'effectuer des travaux pour sécuriser la production d'eau potable de l'usine gérée par la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM). Ces deux municipalités se sont également engagées à verser 766 932 $ conjointement, ce qui porte le total de l'investissement à plus de 1,5 million de dollars.

C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui en a fait l'annonce.

Des analyses approfondies ont permis de conclure qu'une rupture de production de l'eau potable pourrait survenir en raison d'inondations causées par la présence de glaces en hiver dans la rivière des Mille Îles. Les travaux prévus sécuriseront certains équipements de l'usine d'eau potable.

Citation :

« Ces investissements permettront aux villes de Mascouche et de Terrebonne de trouver des solutions concrètes et d'assurer une meilleure gestion des risques causés par les inondations de la rivière des Mille Îles. Pour votre gouvernement, la sécurité de nos citoyens et de nos infrastructures passe avant tout. Nous savons à quel point l'eau et les glaces peuvent être des éléments destructeurs, et je félicite ces deux municipalités de vouloir ainsi travailler en amont. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En tant que ministre responsable de la région de Lanaudière, j'ai à cœur le bien-être de mes concitoyens. Ce partenariat que nous annonçons aujourd'hui soutient précisément deux de nos municipalités et prouve que nous voulons changer les choses à long terme. Votre gouvernement est là pour vous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Les travaux visés par cette entente vont servir autant nos citoyens, nos commerçants que nos propriétaires d'entreprises. Votre gouvernement priorise les investissements dans la prévention des sinistres, et ce, afin de minimiser les risques auxquels sont exposées nos communautés. »

Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Au total, ce sont cent cinquante mille citoyens de la région de Lanaudière qui sont desservis par le service d'eau potable de la RAIM. Grâce à cette entente, des services de qualité comme la gestion de l'eau potable seront maintenus, et ce, malgré d'éventuelles inondations. La sécurité de notre population revêt une grande importance pour votre gouvernement. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« Je tiens à remercier le ministère de la Sécurité publique et le gouvernement du Québec pour ce soutien financier qui contribuera à sécuriser l'approvisionnement d'eau potable sur le territoire de la MRC des Moulins lors d'inondations. L'adaptation des équipements de la RAIM contribuera à rendre notre communauté plus résiliente aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes. »

Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et préfet de la MRC Les Moulins

« Les crues dites exceptionnelles, comme celles que nous avons connues en 2017 et en 2019, se feront malheureusement plus fréquentes en raison des changements climatiques. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec puisque, grâce à cette subvention, le maintien de la production d'eau potable ne représentera plus un enjeu lors de ces événements. »

Marc-André Plante, maire de Terrebonne

Faits saillants :

Le 19 mars 2021, le ministère de la Sécurité publique a conclu une entente de financement avec les villes de Mascouche et de Terrebonne ainsi qu'avec la RAIM pour mettre en œuvre les travaux de prévention.

et de ainsi qu'avec la RAIM pour mettre en œuvre les travaux de prévention. Les travaux visés par cette entente de financement permettront de sécuriser la production d'eau potable dans l'usine de la RAIM d'ici le 21 février 2022.

Le financement des travaux est prévu à même les budgets du Cadre pour la prévention de sinistres, lequel permet des investissements en appréciation et en traitement des risques liés à de nombreux aléas tels que l'érosion et la submersion côtières, les inondations, les glissements de terrain et les tremblements de terre.

