Inondations - Le gouvernement du Québec bonifie son soutien financier à la Ville de Saint-Raymond

QUÉBEC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce une aide financière supplémentaire de 1,8 M$ à la Ville de Saint-Raymond pour que des mesures additionnelles de prévention soient mises en place pour contrer les inondations.

Depuis 2014, des études financées par le Cadre pour la prévention de sinistres du ministère de la Sécurité publique (MSP) ont été réalisées et ont permis de mieux comprendre la problématique des inondations causées principalement par les embâcles. Grâce à ces études, des mesures pertinentes à mettre en place ont été ciblées, et le MSP contribue à leur réalisation. L'aide financière consentie permettra à la Ville de Saint-Raymond de :

construire une structure de retardement des glaces sur la rivière Sainte-Anne ;

;

installer un système antirefoulement pour l'émissaire du secteur de la rue Saint-Hubert;



effectuer le profilage d'une section de la rivière Sainte-Anne ;

;

réaliser des études complémentaires pour le barrage de Chute-Panet.

Citations :

« Un de mes rôles comme ministre est d'assurer la sécurité de nos citoyens et la protection de leurs biens. La Ville de Saint-Raymond partage cette préoccupation alors que ses résidents sont susceptibles de subir les soubresauts de la rivière Sainte-Anne année après année. Je suis ravie d'annoncer ce rehaussement de l'aide de votre gouvernement qui aura certainement des retombées positives à long terme sur la qualité de vie des gens du secteur. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« J'accueille avec joie et soulagement cet investissement profitable pour la Ville de Saint-Raymond. La rivière Sainte-Anne nous joue des tours et nous inquiète chaque année. Ces nouvelles mesures annoncées allégeront les préoccupations de nos citoyens. Nous sommes tissés serrés, ici, dans Portneuf, et ce qui mine la sécurité et la tranquillité d'esprit de nos proches nous touche, immanquablement. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui du ministère de la Sécurité publique dans nos démarches de prévention des inondations. Grâce à cette contribution additionnelle du ministère, la Ville de Saint-Raymond pourra poursuivre ses démarches en vue de prévenir les inondations par embâcle sur son territoire. Ce nouveau soutien financier nous permettra de développer de nouvelles mesures qui s'ajouteront à celles qui ont été mises en place au cours des dernières années et, ainsi, d'assurer la sécurité de nos citoyens. »

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond

Faits saillants :

Le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS) vise à soutenir la mise en œuvre de mesures en appréciation (analyse et recherche), en traitement (travaux de prévention et d'atténuation) et en communication des risques, notamment pour les risques liés aux inondations. C'est le ministère de la Sécurité publique qui est responsable de sa gestion.

Les principales activités réalisées depuis 2014 sur le territoire de la ville de Saint-Raymond grâce au CPS sont les suivantes :

grâce au CPS sont les suivantes : remise à niveau d'une digue en bordure de la rivière Sainte-Anne (rive droite);

(rive droite);

construction d'un seuil rocheux au kilomètre 24 dans la rivière Sainte-Anne ;

;

enlèvement de caissons de drave dans la rivière Sainte-Anne ;

;

amélioration de l'émissaire de la rue Jacques-Labranche;



dépôt d'une étude pour le barrage de Chute-Panet.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]