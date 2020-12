Inondations en Gaspésie - Le gouvernement du Québec accélère les travaux pour rétablir les liens ferroviaires et routiers

RIMOUSKI, QC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Votre gouvernement confirme qu'il accélère en urgence les travaux en vue de rétablir les infrastructures routières et ferroviaires endommagées par les récentes inondations dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement devancera substantiellement la date de fin des travaux de construction des deux ponts à Cascapédia-Saint-Jules pour qu'ils soient terminés d'ici le 30 décembre 2020 plutôt qu'à l'été 2021. Tous les moyens nécessaires sont donc mis en œuvre afin que le transport ferroviaire de marchandises entre Matapédia et Caplan puisse reprendre dès le mois prochain.

En ce qui concerne le rétablissement de la route 299 entre Sainte-Anne-des-Monts et New Richmond, le gouvernement accélère également la cadence. Les deux ministres confirment donc que les travaux ont déjà commencé pour rapidement assurer la mise en place d'une passerelle piétonne, aussi accessible aux véhicules tout-terrain, afin que les résidentes et résidents puissent traverser le ruisseau Blanc et ainsi circuler d'une rive à l'autre.

De plus, un pont temporaire sera installé en remplacement de celui qui a été détruit par les fortes pluies au kilomètre 12,5. Voulant tout déployer pour que la population de la Gaspésie puisse retrouver cette route cruciale le plus rapidement possible, le ministre des Transports a demandé que les travaux puissent être effectués en grande partie durant la période des Fêtes pour ne pas en prolonger la durée prévue, celle-ci étant de quatre à six semaines.

Le gouvernement rappelle par ailleurs que depuis le début des inondations, les équipes du ministère des Transports sont à pied d'œuvre sur le terrain pour réparer les infrastructures touchées.

Citations

« Votre gouvernement déploie toutes les mesures pour rétablir rapidement la circulation des biens et des marchandises dans la Baie-des-Chaleurs en mettant en service les nouveaux ponts ferroviaires d'ici le 30 décembre à Cascapédia-Saint-Jules. Il est primordial d'assurer le transport des marchandises par train malgré les inondations que nous avons connues récemment. De plus, depuis notre arrivée au gouvernement, nous travaillons concrètement pour que nos nouvelles infrastructures soient adaptées à la réalité des changements climatiques. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En Gaspésie, la route 299 est hautement stratégique pour le transport des personnes et des marchandises. C'est pourquoi le gouvernement met tout en œuvre afin de répondre aux besoins de la population de ce secteur. La sécurité des usagers demeure toutefois prioritaire, d'où l'urgence de réaliser les travaux. Je félicite le travail de tous ceux et celles qui sont intervenus lors des inondations la semaine dernière. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Les 1 er et 2 décembre derniers, de fortes pluies ont causé des inondations dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.

et 2 décembre derniers, de fortes pluies ont causé des inondations dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie. Plusieurs structures ont été endommagées, dont deux ponts, soit un ferroviaire et un routier, qui ont été mis hors d'usage.

Le Ministère évalue que les bris causés par les inondations s'élèvent à plus de 11 M$ en ce qui a trait aux infrastructures routières et ferroviaires.

Les bris au pont routier qui enjambe le ruisseau Blanc, sur la route 299, le rendent totalement impraticable.

Deux structures ferroviaires sont en construction à Cascapédia- Saint-Jules depuis 2017, afin de remplacer l'ancien pont qui servait encore au transport de marchandises. Depuis les inondations, ce pont n'est plus considéré comme sécuritaire pour le passage des trains. Les nouveaux ponts devaient être mis en service au cours de l'année 2021.

depuis 2017, afin de remplacer l'ancien pont qui servait encore au transport de marchandises. Depuis les inondations, ce pont n'est plus considéré comme sécuritaire pour le passage des trains. Les nouveaux ponts devaient être mis en service au cours de l'année 2021. Les travaux liés au pont ferroviaire font partie du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, pour lequel une somme de 235 M$ est inscrite au Plan québécois des infrastructures.

Plusieurs affaissements et des coulées de matériaux sont également survenus sur les routes, et les interventions de nettoyage se poursuivront encore quelques jours.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée du Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 860-8486; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724