MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Innovobot Résonance Ventures est fier d'annoncer la première clôture de son fonds initial d'amorçage Deep Tech for Good - la technologie de pointe au service du bien commun. Des engagements de 14 millions de dollars canadiens marquent une étape importante vers son objectif de 40 millions de dollars canadiens, fixé pour 2023. Le fonds fait partie d'Innovobot, une plateforme d'investissement et d'innovation, fondée en 2018. Il est sous la responsabilité de Zoya Shchupak, Associée directrice, une des rares femmes à diriger un fonds d'investissement en technologie de pointe.

La société de gestion Lorne Trottier a mené cette première clôture qui comprend plusieurs investisseurs et entrepreneurs en technologie. Parmi ceux-ci, notons les anges investisseurs Nadine Martel et Jean-Michel Lemieux, un ancien haut-dirigeant des sociétés Shopify et Atlassian ; Peter Nicholson de Tiger 21 ; les co-fondateurs d'Adviso Jean-François Renaud et Simon Lamarche ; Yves-Gabriel Leboeuf, PDG de Flinks ; Paul Lowenstein, aviseur du Fonds et expert du domaine de l'investissement. L'équipe fondatrice de Heyday, l'un des investissements précédents d'Innovobot, fait également partie du groupe, de même que les associés de la société mère qui ont contribué de manière significative à cette première clôture.

Innovobot Résonance Ventures propose une approche d'investissement "double bottom line", avec des objectifs à la fois financiers et socio-environnementaux. Le fonds investit dans des entreprises dotées de technologies révolutionnaires et suffisamment au point pour proposer des solutions viables aux grandes problématiques qui accablent le monde d'aujourd'hui, et ce, en générant des rendements exceptionnels.

Le fonds compte investir au Canada, en menant des rondes d'amorçage comportant des investissements initiaux de 500 000 $ à 2 millions de dollars canadiens. Aussi, Innovobot Résonance Ventures réservera du capital pour soutenir les entreprises de son portefeuille, lors des rondes subséquentes. L'équipe a développé une stratégie d'investissement à forte conviction qui vise un portefeuille concentré de 16 entreprises.

Conviction

La technologie de pointe (Deep Tech) a atteint un point d'inflexion et va connaître une croissance importante. « Le monde est confronté à des défis complexes. Malgré tout leur potentiel, les logiciels à eux seuls ne sont pas la solution », déclare Zoya Shchupak. « Nous croyons que pour surmonter les problèmes urgents qui menacent l'humanité, il faut développer et déployer des systèmes avancés à l'intersection des mondes physique et numérique. »

Aujourd'hui, la réduction significative du coût des composantes, l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul et le prototypage rapide dynamisent le marché et créent des opportunités d'investissement exceptionnelles. Selon le livre blanc du cabinet BCG/ Hello Tomorrow, l'investissement dans les technologies de pointe sera appelé à tripler, passant de 62 milliards de dollars américains en 2020 à 209 milliards de dollars américains en 2025. Toutefois, le modèle traditionnel du capital-risque devra changer.

Investir en technologie de pointe nécessite un ensemble de compétences différent du modèle actuel. Les sociétés de capital-risque doivent faire appel aux ingénieurs et scientifiques issus de disciplines autres que l'informatique, pour aller au-delà de l'écran et valider si une entreprise propose une véritable innovation ou simplement une amélioration marginale d'une technologie existante.

De plus, le capital à lui seul ne suffit pas. « Les sociétés de capital-risque spécialisées dans les technologies de pointe doivent s'engager étroitement auprès des entreprises de leur portefeuille, pour les aider à relever les défis inhérents au développement d'une entreprise. Ils ont besoin d'une expertise opérationnelle avérée pour accompagner les fondateurs et les aider à maitriser toutes les facettes de la production et de la commercialisation, afin de réussir leur croissance », ajoute Mme Shchupak.

Modèle de capital-risque différencié

« Innovobot Résonance Ventures jouit d'un positionnement privilégié qui lui permet de saisir les opportunités du secteur émergent des technologies de pointe », explique Sylvain Carle, Associé général et responsable de l'impact. « Notre équipe dispose d'une expertise technique inégalée et d'un savoir-faire entrepreneurial pour dénicher les opportunités exceptionnelles, réaliser les vérifications diligentes techniques requises et transformer des innovations prometteuses en succès commerciaux », ajoute-t-il.

Pour ce faire, Innovobot Résonance Ventures a développé une approche de proximité opérationnelle, dite "PE approach to VC". Ainsi, l'équipe du fonds s'implique directement auprès des entreprises du portefeuille. Cela est rendu possible grâce à Innovobot Labs et à la participation active des associés opérationnels. Tandis que les ingénieurs des Labs apportent leur expertise technique, les associés opérationnels encadrent et conseillent les co-fondateurs et co-fondatrices.

« Le modèle d'investissement d'Innovobot est une approche novatrice du financement et de la mise à l'échelle des innovations perturbatrices. Elle permet de réduire considérablement les risques opérationnels, tout en accélérant la commercialisation et la croissance. Nos investissements antérieurs en sont la preuve éclatante », affirme Mario Venditti, PDG et associé fondateur d'Innovobot.

La stratégie Innovobot produit effectivement des résultats impressionnants. Sa première sortie d'entreprise, la vente stratégique en août 2021 du chatbot d'IA conversationnelle Heyday à Hootsuite, a rapporté 60 millions de dollars canadiens aux actionnaires de la société. Quant à CarbiCrete, fabricant de béton sans ciment carbo-négatif, la participation d'Innovobot au préfinancement a répondu aux attentes. La série A s'est conclue à la hauteur de 23,5 millions de dollars canadiens, en mai 2022. Par ailleurs, l'investissement d'Innovobot dans CarbiCrete sera intégré au fonds, à titre de première société de portefeuille.

Équipe

Innovobot Résonance Ventures est dirigé par Zoya Shchupak CPA, MBA, qui possède plus de 25 ans d'expérience dans le financement d'entreprises et les investissements alternatifs. Elle est secondée par Sylvain Carle, Associé responsable de l'impact. Fervent promoteur de l'investissement en capital de risque au Québec, il œuvre depuis 25 ans à la création d'entreprises et à l'investissement dans les technologies émergentes. Il a joué un rôle clé dans le développement de l'écosystème technologique de Montréal par le biais d'organisations telles que Real Ventures, FounderFuel, Techstars, Startup Festival et Réseau Capital.

Les associés fondateurs d'Innovobot, Mario Venditti, entrepreneur à succès en haute-technologie, et Danny Grant, scientifique et leader technologique influent, complètent l'équipe du Fonds. Leur expertise opérationnelle et leur connaissance approfondie des technologies avancées, jumelées à celle des autres associés opérationnels, confèrent à Innovobot Résonance Ventures un avantage stratégique unique.

