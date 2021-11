Les Prix Mitacs -- une des plus grandes cérémonies annuelles au Canada soulignant la recherche et l'innovation qui aura lieu le 23 novembre à Ottawa -- célèbrent les réalisations exceptionnelles d'étudiantes et d'étudiants, de professeures et de professeurs ainsi que d'organismes partenaires qui ont participé aux programmes de Mitacs. Présentés par Mitacs, organisme national voué à l'innovation qui favorise la croissance en réglant des défis d'affaires à l'aide de solutions de recherche des établissements d'enseignement, six prix sont décernés pour l'innovation exceptionnelle, un pour le leadership exceptionnel et un pour la commercialisation d'une idée innovante.

« Je félicite les récipiendaires et je célèbre leur travail remarquable - ils et elles incarnent l'innovation canadienne », a déclaré François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Ces occasions de recherche et de formation, qui sont possibles grâce à Mitacs, sont un terreau fertile pour les découvertes et permettent d'améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne. »

Lorsqu'il a félicité les lauréats et lauréates, le PDG de Mitacs, John Hepburn, a insisté sur l'importance d'offrir aux innovatrices et innovateurs canadiens l'occasion d'acquérir de l'expérience par l'entremise de partenariats stratégiques entre le secteur privé, le gouvernement et le milieu postsecondaire.

« L'innovation axée sur la collaboration est une approche éprouvée et productive à l'égard de la recherche qui, en fin de compte, aide à déployer les meilleurs talents au sein de l'économie canadienne », a déclaré M. Hepburn, notant que Mitacs est honoré de jouer un rôle dans l'avancement de recherches importantes au Canada. Que nos chercheurs développent des idées révolutionnaires en puisant dans les ressources au pays ou par l'entremise de collaborations internationales, leurs percées profitent à toute la population du Canada -- et c'est ce talent qui façonne l'avenir de l'innovation.

Les lauréats et lauréates des Prix Mitacs 2021 sont présentés ci-dessous.

Prisca Bustamante , chercheuse candidate au doctorat à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, remporte le Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle - doctorat pour avoir mis au point la première analyse sanguine au monde pour le dépistage du mélanome uvéal, le cancer de l'œil le plus fréquent chez les adultes. Son test, qui devrait avoir une incidence dans le monde entier, est actuellement utilisé dans le cadre d'une étude clinique à la Clinique d'ophtalmologie de l'Université McGill.

