Innovation québécoise et Nations Unies : création d'un consortium québécois pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU au Québec

MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Impact Hub Montréal est fier d'annoncer la création du consortium Accélérer 2030 pour le Québec, qui rassemble les premières organisations partenaires dont le but est d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable 2030 de l'Organisation des Nations Unies (ONU) au Québec, et ce, notamment par le soutien de projets innovants portés par la jeunesse entrepreneuriale québécoise.

« Québec trace la voie à l'international et on n'en est pas peu fiers. Impact Hub Montréal est persuadé que le développement économique durable doit inévitablement passer par des changements systémiques. Pour ce faire, le consortium Accélérer 2030 pour le Québec vise à stimuler la collaboration des secteurs public, privé, communautaire, philanthropique et citoyen de notre société. Nous tendons donc la main à toute organisation ou personne qui souhaiterait joindre cet effort collectif », soutient M. Charles Beaudry, cofondateur et directeur général d'Impact Hub Montréal.

L'annonce de la création du Consortium s'est faite à l'occasion de la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone, qui se déroule à Strasbourg, où plus de 60 jeunes entrepreneurs innovants québécois se mobilisent du 17 au 22 novembre afin d'apporter des solutions aux défis économiques, sociaux, énergétiques et environnementaux au sein de l'espace francophone. Impact Hub est sur les lieux afin d'inviter l'ensemble des participants et partenaires de l'événement à se joindre au Consortium.

Leadership international du Québec au sein de la Francophonie

La création du consortium Accélérer 2030 pour le Québec est le résultat des conclusions de la première conversation sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) tenue au Québec, le 25 avril dernier, en collaboration avec Alliance 2030, un réseau national d'organismes, d'institutions et de particuliers œuvrant à la concrétisation des 17 ODD des Nations Unies d'ici 2030.

17 objectifs pour un développement économique mondial durable

Rappelons que l'ONU et ses 193 États Membres, dont le Canada, ont adopté formellement, le 25 septembre 2015, 17 objectifs de développement durable. Ces objectifs sont un appel à l'action de tous les pays - pauvres, riches et à revenu intermédiaire - afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l'environnement.

Pour de plus amples informations, consultez le https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.

À propos d'Impact Hub Montréal

Impact Hub Montréal, lancé en 2017, fait partie du réseau international Impact Hub, qui rassemble des communautés entrepreneuriales dans plus de 100 villes à travers 54 pays afin de générer des impacts positifs mesurables à grande échelle. Impact Hub Montréal a pour mission de propulser Montréal, le Québec et le Canada comme leaders mondiaux dans l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies à travers l'entrepreneuriat et la mesure d'impact.

Pour de plus amples informations, visitez le https://montreal.impacthub.net/.

