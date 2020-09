Innovation - Québec accorde 11,95 M$ à l'entreprise Elkem Métal Canada inc.

SAGUENAY, QC, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Soucieux de contribuer au développement de technologies novatrices, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 11,95 millions de dollars à Elkem Métal Canada inc., spécialisée dans la fabrication de ferro-alliages destinés aux marchés des fonderies et des aciéries. Cette contribution permettra à l'entreprise de Saguenay de mettre en place des procédés qui n'ont actuellement pas d'équivalent au Québec et possédant un bon potentiel d'application dans plusieurs secteurs de la métallurgie.

Avec l'aide financière reçue, Elkem Métal Canada inc. compte fabriquer, au départ, 2000 tonnes métriques de briquettes de biocarbone afin de démontrer la capacité de remplacer ultimement 100 % du charbon minéral actuellement utilisé dans ses fours de réduction à arc électrique. À terme, le marché visé est de plus de 35 000 tonnes de briquettes de biocharbon par année pour le Québec, dans une usine pleine grandeur à Saguenay permettant une réduction d'environ 100 000 tonnes de gaz à effet de serre par année.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, ont confirmé aujourd'hui l'aide gouvernementale qui se déclinera comme suit :

9,45 millions de dollars provenant du Programme Technoclimat -- Volet spécifique s'adressant aux industries assujetties au Système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (SPEDE). Cette aide financière comprend une bonification de 5 % par rapport à l'aide initialement accordée. Cette aide additionnelle s'inscrit dans les différentes mesures de bonification mises en avant par le gouvernement du Québec pour favoriser la reprise des activités des entreprises québécoises;

2,5 millions de dollars provenant du Programme Innovation Bois du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Le projet total, dont les coûts sont estimés à plus de 22 millions de dollars, bénéficiera également d'une aide de 5 millions de dollars de Ressources naturelles Canada, par l'entremise de son Programme de croissance propre.

Citations :

« En plus de s'avérer très prometteur, ce projet s'inscrit en droite ligne avec plusieurs de nos priorités gouvernementales. Outre les résultats concrets en matière de réduction de notre empreinte carbone, il favorisera une progression en matière de transition énergétique. Le Québec est riche de talents qui développent des solutions pour rendre l'ensemble de notre territoire plus vert. Pour notre gouvernement, il est essentiel d'encourager de telles initiatives et nous sommes fiers d'y contribuer. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'innovation et la modernisation sont au nombre des défis que doit relever l'industrie québécoise des produits forestiers. En mettant en œuvre des stratégies qui se traduiront par des gains en productivité, Elkem Métal Canada inc. contribuera non seulement à la vitalité de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi à la prospérité de l'ensemble de l'économie québécoise. Voilà qui explique la popularité du Programme Innovation Bois et son importance pour les entreprises qui en bénéficient. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis heureuse de constater que notre belle région participe à la création d'une économie alimentée par des projets de développement énergétique novateur. En plus de faire rayonner positivement le Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette initiative fera la fierté des quelque 100 employés qui sont le cœur et l'âme de l'entreprise au quotidien. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce projet facilite la transition du Canada vers un avenir axé sur l'énergie propre et soutient une économie fondée sur les idées et l'ingéniosité. Elkem Métal Canada a trouvé une façon créative d'utiliser des matières sous-utilisées dans le secteur forestier et fait du Québec un chef de file en matière d'énergie renouvelable et de durabilité. »

Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Avec ce projet, Elkem fait du Québec la plaque tournante de la mise en place et du développement d'une nouvelle filière stratégique et prometteuse : le biocarbone. Nous sommes fiers de le faire à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean et avec la complicité du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de la Ville de Saguenay. Encore plus fiers de participer à un projet qui diminuera notre empreinte écologique, qui va générer des retombées économiques importantes et qui suscite beaucoup d'adhésion.»

Jean Villeneuve, président Elkem Métal Canada et directeur général division Biocarbone Elkem

