Innovation - Québec accorde 10 800 $ à l'entreprise Structures Bois Fortin inc.

QUÉBEC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie, par l'entremise du Programme préfabrication en bois : optimisation et automatisation (PPBOA), 10 800 $ à l'entreprise Structures Bois Fortin inc., située à Rivière-Rouge dans la région administrative des Laurentides.

Ce projet d'investissement, dont le coût total s'élève à plus de 43 000 $, permettra l'ajout d'un projecteur laser au processus d'assemblage de fermes de toit, améliorant du même coup la productivité de l'usine. Cette bonification permettra d'augmenter la flexibilité de l'entreprise, ce qui représente un avantage concurrentiel important dans le domaine de la construction, là où les imprévus sont fréquents.

Citations :

« L'innovation et la modernisation sont au nombre des défis que doit relever l'industrie québécoise des produits forestiers. En mettant en œuvre des stratégies qui se traduiront par des gains en productivité, les entreprises comme Structures Bois Fortin contribuent au dynamisme de l'économie québécoise. Voilà qui explique l'attrait du PPBOA pour les entreprises qui en bénéficient. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Structures Bois Fortin est au cœur de la vitalité de la région. Les composants préfabriqués en bois qui y sont produits sont synonymes de fierté pour les travailleurs, mais également pour l'ensemble de la communauté. »

Mme Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« En concevant, réalisant et distribuant des éléments architecturaux de grande qualité, Structure Bois Fortin permet non seulement de faire évoluer la construction traditionnelle, mais également de faire rayonner le travail et le professionnalisme des travailleurs de l'usine de Rivière-Rouge aux quatre coins de la province. »

Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Nous sommes fiers des produits que nous offrons et l'innovation est une composante essentielle de notre développement. En ce sens, nous remercions le gouvernement du Québec pour son soutien aux entreprises régionales comme la nôtre. »

M. Éric Fortin, fondateur et directeur général de Structures Bois Fortin inc.

Faits saillants :

Le Programme préfabrication en bois : optimisation et automatisation (PPBOA) permet de soutenir des projets d'investissement et des études réalisés par des entreprises du secteur de la préfabrication en bois.

L'objectif du programme est d'accroître la compétitivité des producteurs de produits préfabriqués en bois. Il vise également à améliorer le processus de fabrication ou le processus d'affaires des entreprises participantes afin d'augmenter leur productivité et leur chiffre d'affaires.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Carl Charest, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 418 454-4817; Hugo Paquette, Attaché politique, Députée de Labelle, Tél. : 819 429-5038

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/