Innovation municipale en matière de gestion des eaux de pluie - Investissement de 1,9 M$ pour la création d'une noue de biorétention de 1550 m2 au parc Honoré-Mercier

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - C'est en présence d'une centaine d'intervenants municipaux que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sont fiers de présenter aujourd'hui le projet de noue de biorétention du parc Honoré-Mercier, un projet d'avant-garde pour la gestion des épisodes de pluies abondantes.

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer la Ville de Montréal par l'entremise du programme Climat municipalités , qui soutenait l'expérimentation de technologies vertes et d'innovations sociales. C'est par le déploiement de solutions innovantes comme celle du parc Honoré-Mercier que nous transformons durablement nos espaces de vie pour mieux nous adapter aux changements climatiques. Merci à toutes les personnes qui font preuve d'audace en expérimentant de nouvelles techniques et qui contribuent activement à l'atteinte des objectifs climatiques du Québec! », Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

Une solution innovante pour contrer les pluies diluviennes

Avec l'accélération des changements climatiques, la fréquence des pluies diluviennes s'abattant sur Montréal ne cesse d'augmenter. Ces pluies dépassent la capacité du réseau d'égout municipal et occasionnent des inondations qui ont de graves répercussions sur le milieu urbain.

Pour s'adapter à cette situation, la Ville de Montréal a optimisé son réseau et priorisé trois axes d'intervention :

Inclure des infrastructures vertes drainantes dans les projets de réfection des rues.

Adapter les bâtiments et verdir les stationnements afin de retenir et d'infiltrer dans le sol les eaux pluviales avant qu'elles ne soient acheminées au réseau.

Aménager des espaces publics résilients comme la noue du parc Honoré- Mercier , qui ont pour fonction de recevoir, de retenir temporairement ou de dévier l'eau des fortes pluies.

« Avec l'été qu'on vient d'avoir, on ne peut plus ignorer les changements climatiques. Les pluies diluviennes des derniers mois ont exacerbé la nécessité d'adapter la ville aux inondations, et la noue du parc Honoré-Mercier est un parfait exemple du genre d'innovation dont nous avons besoin. Cette technologie a déjà fait ses preuves pour nous protéger des inondations, et j'espère que le récent réaménagement du parc Honoré-Mercier inspirera d'autres projets du genre », a affirmé le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

Création d'une noue pour recueillir, retenir et infiltrer l'eau de ruissellement

La noue du parc Honoré-Mercier a pour fonction première de recevoir et de permettre l'infiltration dans le sol des eaux pluviales du parc de planche à roulettes. Les puisards de trop-plein présents au centre de la noue reçoivent l'excédent d'eau qui ne pourrait être infiltré et ainsi éviter les débordements.

Plus de 1500 arbustes et 17 arbres qui agissent comme des éponges

Les concepteurs de la noue du parc Honoré-Mercier ont dû optimiser la superficie du bassin, offrant ainsi la possibilité de planter diverses espèces et d'accroître la biodiversité du site. On y retrouve 17 arbres et 1500 arbustes et graminées qui contribuent, telle une éponge, à l'absorption de l'eau et à son retour dans l'air par évapotranspiration.

La noue est également composée de prés fleuris qui ont fait l'objet d'une recherche approfondie par l'équipe technique en horticulture de l'arrondissement. Une attention particulière a été portée à la sélection des végétaux, étant donné le contenu variable en eau des sols dans ce type d'aménagement.

À ces aménagements s'ajoutent les 300 arbres plantés l'an dernier à l'occasion de l'activité de plantation financée par l'Administration portuaire de Montréal et supervisée par La Soverdi.

Cliquez ici pour voir l'album photos du projet .

Ce que l'avenir de la noue du parc Honoré-Mercier nous réserve

À l'heure actuelle, la noue reçoit uniquement les eaux du parc de planche à roulettes, mais elle recèle cependant un plus grand potentiel en matière de gestion de l'eau de pluie, pouvant agir comme un parc résilient riverain.

Dans une phase d'aménagement subséquente, la noue pourrait également recueillir les eaux de ruissellement de la rue Notre-Dame, qui reçoit celles des rues en amont.

Cinq panneaux d'interprétation conçus pour informer les citoyens du projet

En collaboration avec le Service de l'eau de la Ville de Montréal, l'arrondissement a produit cinq panneaux d'interprétation, installés le long des sentiers de la noue, afin d'informer les citoyens et citoyennes au sujet de cette innovation municipale en matière de gestion des eaux de pluie.

Ce projet a bénéficié d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Climat municipalités - Phase 2 et répond aux objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Julie Bellemare, Agente de recherche, [email protected], Tél. : 514 294-6820