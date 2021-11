Innovation et optimisation - Québec accorde près de deux millions de dollars à deux entreprises de la circonscription de Beauce-Sud

SAINT-GEORGES, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de les accompagner dans leurs projets d'innovation, le gouvernement du Québec accorde près de deux millions de dollars à deux entreprises de la circonscription de Beauce-Sud. Il s'agit de Carrier & Bégin inc. et de Solutions Effecto inc. Les sommes ont été allouées en vertu du Programme Innovation Bois, administré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

L'annonce a été faite par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, qui était accompagné pour l'occasion du député de la circonscription de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin.

Les contributions financières annoncées vont comme suit :

un montant de 1 830 345 $ à l'entreprise Carrier & Bégin inc. afin de permettre l'installation du premier écorceur à ouverture variable au Canada . Le coût total du projet est évalué à 33,5 M$;

. Le coût total du projet est évalué à 33,5 M$; un montant de 90 922 $ à l'entreprise Solutions Effecto inc., pour la création d'un nouveau système de pilotage intelligent optimisant le séchage du bois. Le coût total du projet est évalué à 181 844 $.

Citations :

« Par cette contribution, le gouvernement du Québec réaffirme sa volonté de mettre les régions au cœur de la relance économique post-pandémique. Les sommes annoncées permettront la concrétisation d'avancées technologiques majeures dans l'industrie des produits forestiers. Il y a lieu d'être extrêmement fier de ces initiatives qui traduisent parfaitement le souhait d'innover des entreprises québécoises. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'investissement important de notre gouvernement dans les entreprises de la Beauce démontre que nous procédons actuellement au plus grand virage industriel vers la numérisation et la robotisation de notre histoire. Ce sont des outils essentiels pour contrer la rareté de main-d'œuvre et pour demeurer compétitif. L'annonce d'aujourd'hui démontre que nos entrepreneurs investissent massivement en Beauce. Cela témoigne du grand degré de confiance envers notre région et le Québec. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet jeunesse.

Faits saillants :

Le Programme Innovation Bois (PIB) permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

L'enveloppe totale du programme est de 150,5 M$ jusqu'en mars 2023.

