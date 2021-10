Innovation et optimisation - Québec accorde plus de 625 000 $ à Feuille d'Érable Charbonnerie ancestrale

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE, QC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Programme Innovation Bois administré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, une somme de 625 065 $ à Feuille d'Érable Charbonnerie ancestrale.

L'entreprise de Sainte-Christine-d'Auvergne procédera à des investissements de 3,271 M$ qui lui permettront d'améliorer à la fois la rentabilité et la performance environnementale de l'usine, en plus de contribuer à maintenir sa consommation de bois de qualité inférieure, constituée de feuillus durs.

Ce projet d'investissement consiste en l'optimisation du procédé de production de biocharbon afin de récupérer et de valoriser la totalité des produits conjoints de l'usine, constitués de poussières fines et de morceaux de faible qualité. Ces produits conjoints pourront être vendus sur de nouveaux segments de marché, comme les biomatériaux et le biocharbon horticole.

Le projet devrait créer deux emplois et en consolider trente autres.

Citations :

« L'innovation et l'optimisation des procédés sont au nombre des défis que doit relever l'industrie québécoise des produits forestiers. En mettant en œuvre des stratégies qui se traduiront par des gains en productivité, les entreprises comme Feuille d'Érable Charbonnerie ancestrale contribuent au dynamisme de l'économie québécoise. Voilà qui explique l'attrait du Programme Innovation Bois pour les entreprises qui transforment ou utilisent des produits du bois. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Nous avons de quoi être fiers de Feuille d'Érable Charbonnerie ancestrale, une entreprise portneuvoise innovante et soucieuse du respect de l'environnement. L'aide financière octroyée par notre gouvernement permettra de soutenir le développement de ce fleuron économique de Sainte-Christine-d'Auvergne, et ce, au bénéfice de tous les Portneuvoises et les Portneuvois. »

M. Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Le Programme Innovation Bois (PIB) permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines et en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

Plus de 200 projets ont été soutenus à ce jour, ce qui totalise plus de 130 M$ en subventions.

