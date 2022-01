MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le contexte du lancement de la deuxième édition de Phase B , compétition encourageant les innovateurs en santé dans le domaine de la médecine préventive et prédictive, Biron Groupe Santé a réalisé un sondage1 visant à identifier les perceptions en matière d'innovation et d'intelligence artificielle au Québec. Les résultats illustrent que, dans le contexte actuel pandémique, l'innovation et l'accès aux données de santé sont devenus une priorité.

« La population québécoise fait preuve d'une grande ouverture d'esprit quand il s'agit de penser à l'utilisation des technologies de la santé. Nous avons accueilli très favorablement les résultats de ce sondage qui sont très encourageants. Ils viennent nous confirmer que nous sommes à la bonne place pour continuer de stimuler l'innovation en santé, notamment avec des initiatives comme Phase B, plus que jamais pertinente. Il s'agit d'apporter des solutions nouvelles pour les patients », affirme Dr Nicolas Tétreault, biochimiste clinique, directeur scientifique et innovation, Biron Groupe Santé.

Un sondage qui mise sur l'intelligence artificielle et la médecine prédictive

Dans un contexte de pandémie où le système de santé déborde, une majorité de Québécois estime que l'innovation en santé est une des solutions qui permettrait d'optimiser l'utilisation des ressources et donc de désengorger le système. Dans les innovations citées, les Québécois sont favorables à l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé et au développement de la médecine prédictive. Par exemple, advenant qu'une prise de sang puisse prédire les maladies ou les conditions de santé en devenir, une forte majorité des répondants (88 %) la feraient. Par rapport à la gestion et à la protection des données, la majorité des Québécois a confiance dans la législation actuelle, bien qu'un quart des répondants estime que des restrictions supplémentaires devraient être appliquées aux entreprises quant à l'accès aux données de santé. Par ailleurs, les trois quarts des répondants se disent intéressés à partager leurs renseignements médicaux de façon anonyme.

Près de neuf répondant sur dix (86 %) s'accordent à dire que l'innovation en santé pourrait aider à désengorger et mieux utiliser les ressources du réseau de la santé. Les principaux avantages soulevés par ces répondants sont liés à :



L'obtention plus rapide d'un diagnostic (66 %);



Un accès plus rapide aux traitements (60 %);



L'amélioration de l'accès aux soins et aux services de santé en général (51 %).

Près des deux tiers des répondants (63 %) se disent confiants envers l'intelligence artificielle pour prédire ou prévenir des problèmes de santé. 40 % d'entre eux accordent cette confiance parce qu'ils considèrent que l'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer les capacités et les contributions humaines de manière significative.

Le quart des répondants (25 %) estime que plus de restrictions devraient être appliquées aux entreprises quant à l'accès aux données de santé anonymisées de patients. À l'inverse, un répondant sur cinq (20 %) estime qu'il faudrait appliquer moins de restrictions. Par ailleurs, les restrictions actuelles sont jugées adéquates par le tiers des répondants (34 %).

Phase B : soutenir des solutions innovantes en santé avec un partenaire de choix

Dans ce contexte particulièrement propice à l'émergence de l'innovation, l'initiative Phase B en vient à propulser les innovateurs de demain afin qu'ils aient un impact concret et durable sur la santé de l'ensemble de la collectivité. Pour cette édition, Biron Groupe Santé a décidé de s'allier avec Montréal InVivo, qui représente la grappe des sciences de la vie et des technologies du Grand Montréal. L'organisme est à l'origine de nombreuses initiatives pour mobiliser le secteur et favoriser l'adoption de technologies fabriquées au Québec.

« Cette compétition permet de rendre accessibles des percées médicales afin d'aider les individus à prendre soin de leur santé de manière proactive », déclare Patrick Lauzon, vice-président marketing et innovation de Biron Groupe Santé. « Je crois que c'est le devoir des grandes entreprises et organismes comme les nôtres de soutenir ces initiatives, de mettre à la disposition les ressources requises et un encadrement adéquat, mais surtout d'exercer le leadership nécessaire pour que de tels projets novateurs puissent voir le jour au bénéfice des patients. Nous sommes donc très fiers de lancer la seconde édition de Phase B et de nous adjoindre un partenaire stratégique comme Montréal InVivo. La notoriété de Montréal InVivo n'étant plus à démontrer, nous sommes ainsi à même de créer un écosystème d'autant plus fédérateur avec sa participation. »

« Le sondage réalisé par Biron Groupe Santé arrive à point nommé dans le contexte des changements législatifs à venir sur l'accès aux données de santé au Québec. Il démontre que collectivement nous sommes prêts à mieux valoriser nos données de santé anonymisées pour stimuler le développement d'innovations, assurer la pérennité de notre système de santé et améliorer le traitement des patients. Cela envoie un signal intéressant et ouvre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs d'ici si on les aide adéquatement à naviguer dans cet environnement. Nous sommes heureux de soutenir la deuxième édition de Phase B car nous croyons fermement que ces entrepreneurs connaitront plus de succès grâce à un accompagnement expert et la mise en relation avec les bons partenaires d'affaires. C'est exactement ce que se propose de faire Phase B », Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo.

Un grand prix pour pouvoir révolutionner la médecine

L'initiative d'impact social Phase B de Biron Groupe Santé s'adresse aux entrepreneurs innovants du domaine de la santé qui développent des projets dans les domaines de la médecine prédictive et préventive. Toujours à l'affût de projets innovants au bénéfice de la santé de tous, Biron Groupe Santé invite les étudiants, les experts et les jeunes pousses (start-ups) à déposer leur candidature.

Grand prix : une contribution de 35 000 $, un accompagnement personnalisé d'un an avec des mentors, des experts et des spécialistes, et un parcours avec un partenaire accélérateur pour favoriser le bon lancement du projet.

Pour être admissibles, les participants doivent être à l'étape du développement initial d'un projet novateur, déposé à titre d'une entreprise en démarrage ou d'un individu. Les projets proposés doivent toucher à la médecine prédictive ou préventive; domaines de pointe prioritaires pour Biron Groupe Santé. La médecine prédictive cherche à identifier l'apparition de pathologies et la médecine préventive donne le pouvoir aux individus d'intervenir en amont de la maladie.

Un jury d'experts diversifiés pour évaluer les candidatures ouvertes jusqu'au 4 mars

Afin de choisir le finaliste, Phase B pourra compter sur un jury aguerri réunissant des expertises diverses, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la médecine, du numérique et des sciences de la vie. Les membres du jury sont : Claude Arsenault, directrice, stratégie et opérations, Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec; Anne-Marie Bourgeois, associée, Financement sur actifs de propriété intellectuelle, Banque de développement du Canada; Josée Dubuc, consultante pour entreprises dans le domaine médical et pharmaceutique, Propulsio 360; Patrick Sauvageau, PDG et cofondateur, Zilia, entreprise gagnante de Phase B 2021; et Dr Nicolas Tétreault, biochimiste clinique, directeur scientifique et innovation, Biron Groupe Santé.

Le dévoilement des lauréats aura lieu en avril prochain.

Visitez le phaseb.biron.com/fr pour connaître tous les détails de la compétition.

En savoir plus sur le sondage.

À propos de Biron Groupe Santé inc.

Fondée en 1952, Biron se positionne aujourd'hui comme un chef de file québécois dans le secteur de la santé. Ayant d'abord bâti sa réputation grâce à son expertise de laboratoire médical, il est reconnu pour la qualité de ses services, son exécution exemplaire et sa rapidité d'accès. Au fil des ans, Biron a su diversifier son offre de services en imagerie médicale, en troubles du sommeil, en génétique et en santé au travail, tout en maintenant le même niveau d'excellence. Au fil de sa croissance, Biron est demeuré une entreprise à dimension humaine, qui prend à cœur son rôle dans la collectivité. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 900 employés qui opèrent plus de 100 points de services dans la plupart des régions du Québec. Son équipe d'experts et de professionnels dévoués multiplie chaque jour les efforts pour offrir à chaque client une expertise médicale par l'entremise d'une expérience simple, rapide et efficace. Biron Groupe Santé est accrédité par Agrément Canada et détient un permis d'opération du LSPQ. Pour davantage de renseignements sur l'entreprise : biron.com. Suivez Biron Groupe Santé sur Facebook , LinkedIn , Instagram, YouTube, et Twitter .

