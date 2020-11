Innovation en santé - Québec investit plus de 6,2 M$ pour soutenir la recherche en thérapie génique à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement de 6 260 849 $ au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'île-de-Montréal, plus précisément à l'Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), pour l'achat d'équipements essentiels à la production de cellules anticancers et de vecteurs à but thérapeutique.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les nouveaux équipements, d'une valeur totale de 7,8 millions de dollars, aussi financés par la Fondation Sandra et Alain Bouchard et la Fondation de l'HMR, seront installés au Centre d'excellence en thérapie cellulaire (CETC) de l'HMR. Leur acquisition mènera à la création de la première unité de production de thérapies géniques au Canada répondant aux règles de bonnes pratiques de fabrication. Cette unité servira au développement et à la production de thérapies géniques pour administration chez l'humain. Ces produits et cellules, rendus plus performants, permettront de traiter des maladies aujourd'hui incurables, dont certains cancers.

L'appui gouvernemental est issu du volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation.

Citations :

« Notre gouvernement soutient activement les initiatives de nos chercheurs afin de faire avancer la recherche scientifique et l'innovation en santé. Le projet de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont a le potentiel de révolutionner la manière dont nous traitons plusieurs cancers et maladies génétiques rares. Grâce à l'investissement que nous annonçons aujourd'hui, les chercheurs québécois contribueront encore davantage à l'amélioration des soins et des traitements offerts à leurs concitoyens. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Cet investissement permettra à notre équipe de réaliser des traitements d'une efficacité inégalée avec un potentiel curatif énorme pour les patients de tout le Québec. »

Dr Denis-Claude Roy, responsable du projet et directeur de l'Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire de l'HMR

Faits saillants :

Le volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation vise à financer des travaux de mise aux normes, d'agrandissement, de rénovation ou de construction d'infrastructures ainsi que l'acquisition de bâtiments ou d'équipements nécessaires aux activités de recherche, d'innovation, de promotion et de diffusion de la recherche.

L'HMR a créé le Laboratoire de thérapie cellulaire en 1990, puis le CETC en 2012, et a reçu la désignation d'Institut universitaire en hémato-oncologie et en thérapie cellulaire en 2019. Le CETC compte parmi les infrastructures les plus sophistiquées au monde en matière de manipulations cellulaires complexes et de modifications génétiques pour les patients.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca