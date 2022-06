Innovation dans le secteur public en matière de véhicules électriques et intelligents - Appui de 2 M$ à Propulsion Québec pour les Défis innovation Québec

MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, annonce l'attribution de 2 millions de dollars à Propulsion Québec pour la mise en œuvre du projet Défis innovation Québec ainsi que pour une aide directe aux entreprises relevant des défis dans le secteur des véhicules électriques et intelligents.

Ce projet vise à répondre aux enjeux spécifiques d'approvisionnement des ministères et des organismes publics par le développement de solutions innovantes en lien avec les véhicules électriques et intelligents. Il favorisera un accroissement de la modernisation des services publics tout en offrant des occasions d'affaires aux entreprises québécoises, qui pourront ainsi accélérer la commercialisation de leurs innovations.

En plus de mobiliser les partenaires du milieu, les Défis innovation Québec permettent donc d'optimiser les liens entre les besoins des ministères et des organismes et la capacité d'innover des entreprises.

Citations :

« La décarbonisation du secteur du transport doit passer par des solutions innovantes développées par des entreprises d'ici et c'est exactement ce qu'on fait avec les Défis innovation Québec. Avec Propulsion Québec, on s'assure que le Québec reste un des acteurs clés du transport vert et intelligent. J'ai hâte de connaître les innovations qui sortiront gagnantes des défis lancés aujourd'hui. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le programme Défis innovation Québec, géré par Propulsion Québec, permettra de financer plusieurs projets d'expérimentation menés par des entreprises en ce qui concerne le transport électrique et intelligent, au sein des ministères et des organismes publics, afin de susciter le développement d'innovations en voie de commercialisation répondant à des enjeux d'approvisionnement et de transport terrestre auxquels doivent faire face les ministères et les organismes. Les Défis innovation Québec sont une occasion formidable pour les entreprises d'ici d'expérimenter leurs solutions sur le terrain et dans des conditions réelles pour ainsi proposer des produits et des services québécois innovants et performants en matière de mobilité durable. Il s'agit d'une action concrète qui s'inscrit sous l'un des huit principaux thèmes du programme Ambition TEI 2030 : stimuler la création d'innovations à fort potentiel. Les projets seront sélectionnés par un comité d'évaluation composé d'experts du transport électrique et intelligent qui sont membres de notre grappe : M. Benoit Balmana, président-directeur général d'IVÉO, M. François Adam, directeur général de l'Institut du véhicule innovant, et M. Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable. »

Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, Grappe des transports électriques et intelligents

Faits saillants :

Propulsion Québec rassemble les acteurs de la filière autour de projets concertés dont l'objectif est de hisser le Québec parmi les leaders mondiaux du développement de modes de transport électriques et intelligents.

Le gouvernement du Québec a prévu 40 millions de dollars dans le cadre du Plan budgétaire 2021-2022 pour accroître la capacité des économies régionales à contribuer à la création de richesse au Québec et pour répondre aux défis particuliers des entreprises et des intervenants en matière de développement économique situés hors des grands pôles urbains.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710