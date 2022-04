Innovation dans le secteur manufacturier - Appui de 7 M$ à SP pour implanter une nouvelle usine d'uniformes sportifs

SAINT-HYACINTHE, QC, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, annoncent un appui financier totalisant 7 millions de dollars sous forme de prêt à SP pour l'acquisition et l'aménagement d'une nouvelle usine à Saint-Hyacinthe.

Le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 2 millions de dollars en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Pour sa part, le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise des fonds propres d'Investissement Québec, une aide financière totalisant 5 millions de dollars sous forme de prêt.

La ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St-Onge, la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet, d'une valeur de 20 millions de dollars, permettra au fabricant d'uniformes sportifs de créer une quarantaine d'emplois ainsi que d'améliorer sa productivité et sa rentabilité. La production devrait démarrer à l'automne 2022.

Citations :

« En accordant ce soutien financier de 2 millions de dollars, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements. Nous aidons les entreprises à croître et à innover afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer la prospérité de l'économie canadienne. Avec la construction de cette nouvelle usine ultra-moderne, SP met tout en œuvre pour poursuivre sur sa lancée et conserver sa place enviable sur la scène internationale. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Comme gouvernement, on soutient l'innovation dans les entreprises pour les aider à devenir plus efficaces et productives. Grâce à ses nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, SP pourra assurer sa croissance au Québec et rester un acteur clé de l'industrie. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« En aménageant dans de nouveaux locaux, l'entreprise pourra non seulement accroître sa productivité, mais aussi la qualité de vie de ses employés, qui bénéficieront d'un environnement de travail moderne. Je suis ravie que SP ait choisi de demeurer à Saint-Hyacinthe pour poursuivre ses activités et atteindre ses objectifs de croissance. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Notre équipe basée en Montérégie est fière de contribuer au projet de croissance majeur de SP. Depuis près de vingt-cinq ans, l'entreprise familiale se distingue dans un marché mondial hautement compétitif en misant sur la recherche et le développement, l'innovation et un service personnalisé. À Saint-Hyacinthe, comme dans toutes les régions du Québec, nos experts ont les outils de financement et d'accompagnement nécessaires pour soutenir les entrepreneurs qui souhaitent propulser leurs affaires en sol québécois et à l'international. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

SP se spécialise dans les articles de hockey (chandails, bas, sacs, articles promotionnels, etc.). L'entreprise fabrique aussi des équipements pour d'autres sports, dont le baseball, le basketball et le soccer.

Elle est sous-traitante pour des acteurs majeurs de l'industrie comme Nike, Adidas et CCM.

Environ 90 % de sa production est destinée aux marchés internationaux.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME.

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions

Au service des entreprises d'ici, Investissement Québec a pour mission de contribuer au développement économique du Québec.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

DEC sur les réseaux sociaux :

SOURCE Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports, et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Romane St Laurent, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie, Tél. : 418 691-5650; Magalie Lapointe, Attachée de presse, Bureau de circonscription de la députée de Saint-Hyacinthe, Tél. : 450 502-6873, Courriel : [email protected], Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9600; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Jean-Pierre D'Auteuil Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710