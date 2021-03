Innovation dans le secteur de l'aluminium - Appui de près de 200 000 $ pour soutenir la valorisation des résidus d'alumineries

QUÉBEC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec soutient à hauteur de 198 968 $ le projet de l'entreprise montréalaise PyroGenesis Canada visant le développement d'une technologie de valorisation des résidus produits par les alumineries. Évaluée à plus de 398 000 $, cette initiative est réalisée en partenariat avec Aluminerie Alouette.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet piloté par PyroGenesis Canada découle de la volonté d'Aluminerie Alouette de traiter, afin de réduire son empreinte environnementale, les 10 000 tonnes de brasques usées issues de sa production annuelle. L'entreprise montréalaise a ainsi développé un traitement thermique par arc plasma. Celui-ci permet de transformer les déchets industriels en combustibles plus sobres en carbone ainsi qu'en matériaux réutilisables, notamment des ajouts cimentaires et du fluor. Cette solution novatrice est moins coûteuse et plus efficace que le traitement chimique actuellement utilisé dans le secteur de l'aluminium.

La contribution gouvernementale vise à soutenir les essais pilotes de cette technologie dans un four en arc plasma afin d'en démontrer la faisabilité technico-économique et de valider l'opération du procédé en continu. Ce projet pourrait mener à l'implantation d'une usine de traitement au Québec.

L'initiative de PyroGenesis Canada est appuyée par l'entremise du volet Soutien aux projets d'innovation du Programme innovation, administré par Investissement Québec. Elle a été sélectionnée dans le cadre de l'appel de projets Innovation et vitrines en technologies propres, qui a pris fin en février 2020. Il s'agit de l'une des mesures de soutien à l'économie verte annoncées en septembre 2019 par le ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques, on attend des industries qu'elles réduisent considérablement leur empreinte environnementale. Le procédé développé par PyroGenesis Canada est une solution au défi majeur de la gestion des résidus dans l'industrie de l'aluminium. En plus d'être novateur, il présente un immense potentiel d'exportation qui permettra au Québec de se démarquer partout dans le monde. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Je me réjouis que PyroGenesis Canada, un chef de file dans les technologies plasma bien établi à Montréal, réalise ce projet fort prometteur pour l'avenir du secteur de l'aluminium. Alors que le virage vert de l'économie québécoise se poursuit, il est primordial de développer des technologies pour améliorer la gestion des déchets de nos industries. L'initiative de PyroGenesis Canada démontre que notre métropole regorge d'entreprises innovantes prêtes à se mettre à l'œuvre. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

On estime que 1,5 million de tonnes de brasque sont produites annuellement dans le monde et que 58 % de ces résidus sont enfouis ou entreposés en l'absence d'une solution technologique pour les traiter et les valoriser.

PyroGenesis Canada inc. se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés avancés au plasma. L'entreprise offre des systèmes au plasma et des services de développement technologique pour différents secteurs industriels, tels que la défense, la métallurgie, les mines, le pétrole et le gaz ainsi que l'environnement. De plus, elle se spécialise dans la fabrication de la poudre métallique atomisée par plasma pour l'impression 3D.

En septembre 2019, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a annoncé des investissements de près de 80 millions de dollars pour accélérer le développement des technologies propres au Québec par le biais d'appels de projets et de mesures de soutien direct aux entreprises.

Le volet Soutien aux projets d'innovation du Programme innovation vise entre autres à appuyer les entreprises québécoises aux différentes étapes d'un projet d'innovation, à soutenir la valorisation des résultats de la recherche et à favoriser les partenariats entre les entreprises ainsi qu'entre les milieux des affaires et de la recherche.

